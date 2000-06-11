Раздел: Авто
Самый дешевый электрокар получил обновление
Baojun E100: самый дешевый электрокар стал еще лучше
Самый доступный электромобиль от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling - Baojun E100 — получил обновление. Теперь автомобиль в стиле Smart For Two получил более емкую аккумуляторную батарею и увеличенный запас хода до 200 км пути, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Китайский электрокар, по сути являющийся копией немецкого Smart For Two, получил обновление. Теперь автомобиль из самого доступного сегмента электрокаров получил более емкую аккумуляторную батарею. Основным преимуществом обновленной версии стал увеличенный запас хода. Причем со 155 км вырос до 200 км, что более чем достаточно для городского компактного автомобиля.
Baojun E100 обновленной версии оснащается прежним электромотором, способным развивать до 40 лошадиных сил. Причем увеличенная емкость батареи значительно повлияла на стоимость модели.
Напомним, что самый доступный электрокар был представлен еще в августе 2017 года. Автомобиль оснащается системой распределения тормозных усилий, ABS, электроусилителем руля, системой предупреждения о препятствии или пешеходах, а также датчиками парковки и кнопкой стояночного тормоза.
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В базовой версии также устанавливается штатная информационно-развлекательная система с небольшим дисплеем на 7 дюймов. В более дорогих комплектациях мультимедиа уже оснащается сенсорным дисплеем и получает широкие возможности интеграции с носимыми гаджетами. В качестве опции доступны системы бесключевого доступа в салон, а также климатическая система с многофункциональными фильтрами.
Самый доступный электромобиль от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling - Baojun E100 — получил обновление. Теперь автомобиль в стиле Smart For Two получил более емкую аккумуляторную батарею и увеличенный запас хода до 200 км пути, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Китайский электрокар, по сути являющийся копией немецкого Smart For Two, получил обновление. Теперь автомобиль из самого доступного сегмента электрокаров получил более емкую аккумуляторную батарею. Основным преимуществом обновленной версии стал увеличенный запас хода. Причем со 155 км вырос до 200 км, что более чем достаточно для городского компактного автомобиля.
Baojun E100 обновленной версии оснащается прежним электромотором, способным развивать до 40 лошадиных сил. Причем увеличенная емкость батареи значительно повлияла на стоимость модели.
Напомним, что самый доступный электрокар был представлен еще в августе 2017 года. Автомобиль оснащается системой распределения тормозных усилий, ABS, электроусилителем руля, системой предупреждения о препятствии или пешеходах, а также датчиками парковки и кнопкой стояночного тормоза.
Читайте также: Стало известно, когда появится самый дешевый электрокар Tesla
В базовой версии также устанавливается штатная информационно-развлекательная система с небольшим дисплеем на 7 дюймов. В более дорогих комплектациях мультимедиа уже оснащается сенсорным дисплеем и получает широкие возможности интеграции с носимыми гаджетами. В качестве опции доступны системы бесключевого доступа в салон, а также климатическая система с многофункциональными фильтрами.
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