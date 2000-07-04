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Раздел: Авто  
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В Британии показали сумасшедший дрифт на Bugatti Veyron

В Британии показали сумасшедший дрифт на Bugatti Veyron Машину испытали в заносах на бездорожье.

Родстер Bugatti Veyron лимитированной серии Vitesse WRC в свое время был самым быстрым кабриолетом в мире. Этот 1200-сильный гиперкар Бугатти развил 408,84 км/ч на испытательном треке Volkswagen в Германии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Кто бы мог подумать, что Бугатти Вейрон стоимостью в несколько миллионов долларов отправят на бездорожье?

Тем не менее, автомобиль не только справился со своей задачей, но и продемонстрировал эффектный дрифт.

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Произошло это на британском автошоу Heveningham Hall Concours.

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 Теги: Bugatti Veyron, дрифт

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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