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Volvo представит гибридного конкурента Tesla Model 3

Volvo представит гибридного конкурента Tesla Model 3 Модель Polestar 2 покажут в Женеве в следующем году.

Компания Volvo уже представила свою модель гибридного купе с ценником от 155 000 долларов — Polestar 1, но сомнительно, что автомобиль будет пользоваться большим спросом из-за цены. Однако сейчас компания подготавливает новую модель Polestar 2, которая станет конкурентом для Tesla Model 3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Polestar 1 потрясающий премиальный спорткар с «plug-in» гибридом, но ценник в 155000 долларов поставит его в сегмент недоступный для большинства потребителей. Однако премиальное подразделение Volvo уже объявило о планах на Polestar 2, который будет конкурировать с Tesla Model 3.

Компания не много говорила о Polestar 2, но зарубежное издание Evo, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что модель будет представлена на Женевском автосалоне 2019 году. В публикации также говорится, что седан будет построен на компактной модульной архитектуре Volvo (CMA) и, скорее всего, будет иметь уникальный дизайн.

К сожалению сейчас нет никакой информации о предстоящих технических характеристиках, но ранее сообщалось, что компания намеревается оснастить автомобиль аккумуляторной батареей, способной обеспечить автомобиль запасом хода до 500 км пути. Если компания выполнит свое обещание, то модель получит такой же запас хода, как и Tesla Model 3 с батареей повышенного объема.

Помимо запаса хода, компания собирается оснастить автомобиль не только большим запасом хода, но и сравнительно большой мощностью, а также подвеской Öhlins и тормозной системой Akebono, как у Polestar 1.

На данный момент официальной информации нет, но очевидно, что компания действительно нацелена на конкуренцию с Tesla Model 3. В своей нынешней конфигурации базовая версия Tesla может разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды и достичь максимальной скорости 225 км/ч. Tesla также предлагает высокопроизводительную версию Model 3, которая может разогнаться до «сотни» за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничивается отметкой в 250 км/ч.

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Помимо этого стало известно, что предстоящая модель Polestar 3 станет кроссовым купе, которое будет ориентировано на управляемость, дизайн и «чего-то особого». Модель будет иметь электрическую трансмиссию, и ее производство планируется запустить в конце 2021 года.
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 Теги: Volvo, Tesla, Polestar 2

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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