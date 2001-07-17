» » Nissan выпустил юбилейный автомобиль Juke
Раздел: Авто  
0

Nissan выпустил юбилейный автомобиль Juke

Nissan выпустил юбилейный автомобиль Juke Этот экземпляр стал миллионным, сошедшим с конвейера.

На британском автозаводе Nissan в Сандерленде был собран миллионный экземпляр компактного паркетника Juke, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В пресс-центре производителя отмечают, что Juke стал четвертой моделью марки, выпускаемой в Сандерденде, производство которой превысило отметку в один миллион.

Nissan Juke начал выпускаться заводом в 2010 году, а в 2012 году началась сборка спортивной версии Juke NISMO. На сегодняшний день завод выпускает паркетник примерно каждые 105 секунд.

Юбилейным автомобилем стал Juke в версии LE+ Perso, его кузов выкрасили в оттенок Vivid Blue.

Читайте также: Названы самые скоростные серийные модели автомобилей

Стоит отметить, что Nissan Juke стал второй моделью, которая собирается на автозаводе, первой был – Qashqai.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan Juke, милион

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     187
     0

Похожие новости по теме

Рассекречен дизайн Nissan Juke нового поколения Рассекречен дизайн Nissan Juke нового поколения

Nissan сделал Juke еще более экстравагантным.

Nissan Juke нового поколения представят в 2017 году Nissan Juke нового поколения представят в 2017 году

Автомобиль получит удлиленную колесную базу.

Nissan Juke нового поколения станет гибридом Nissan Juke нового поколения станет гибридом

Премьера прототипа нового Juke состоится в начале 2016 года.

Поклонники Nissan Juke дождались выпуска обновленной версии Поклонники Nissan Juke дождались выпуска обновленной версии

В Украине наконец-то стартовали продажи обновленного Nissan Juke.

Шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan Juke. Фото Шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan Juke. Фото

Nissan тестирует рестайлинговую модель Juke, которая выйдет в следующем году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх