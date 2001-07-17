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Раздел: Авто  
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BMW поделилась подробностями о новом авто восьмой серии

BMW поделилась подробностями о новом авто восьмой серии Автомобиль будет стоить от 112 тысяч долларов на рынке США.

Новый BMW8 Series появится в продаже в конце этого года. Пресс-центр бренда опубликовал видеоролик, на котором представитель компании рассказывает о новинке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На американском рынке новинка будет стоить не менее 112 895 долларов (около 7,03 миллиона рублей). Такой автомобиль будет оснащаться 4,4-литровым двигателем производительностью 523 л.с. В качестве трансмиссии выступит 8-скоростная АКПП. До первой сотни авто сможет разогнаться за 3,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/час.

В салоне будет располагаться цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым монитором, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем, аудиосистема Harman Kardon, а также кожаная обивка Merino.

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Также на видео показана крыша из углеволокна, из него также могут быть выполнены бамперы, задний спойлер, боковые зеркала и патрубки выпускной системы.
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 Теги: BMW, характеристики

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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