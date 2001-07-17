Раздел: Авто
Peugeot 508 станет полноприводным гибридом
Блок аккумуляторов разместится под полом багажника.
Топовая версия Peugeot 508 нового поколения получит гибридную силовую установку от кроссовера DS 7 Crossback E-Tense. Передние колеса в движение будет приводить 1,6-литровый турбодвигатель с 48-вольтовым стартер-генератором, задние — электромотор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
По предварительной информации, отдача ДВС составит около 200 лошадиных сил. Еще 100 сил добавит установленный сзади электромотор. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Только на электротяге Peugeot 508 PHEV сможет проезжать до 50 километров.
По словам представителя Peugeot, такое расположение было выбрано на первоначальном этапе разработки платформы EMP2, так как она позволяет не уменьшать объем багажного отделения. В будущем такую компоновку используют при постройке гибридных версий кроссоверов 3008 и 5008.
Читайте также: Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер
Peugeot 508 нового поколения дебютировал в феврале. Модель сменила платформу, первой в сегменте получила систему ночного видения, активную подвеску и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Гамма двигателей Peugeot 508 состоит из двух бензиновых турбомоторов объемом 1,6 литра (180 и 225 сил), а также четырех дизельных агрегатов 1.5 и 2.0 BlueHDi мощностью 130, 160 и 180 лошадиных сил.
Топовая версия Peugeot 508 нового поколения получит гибридную силовую установку от кроссовера DS 7 Crossback E-Tense. Передние колеса в движение будет приводить 1,6-литровый турбодвигатель с 48-вольтовым стартер-генератором, задние — электромотор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
По предварительной информации, отдача ДВС составит около 200 лошадиных сил. Еще 100 сил добавит установленный сзади электромотор. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Только на электротяге Peugeot 508 PHEV сможет проезжать до 50 километров.
По словам представителя Peugeot, такое расположение было выбрано на первоначальном этапе разработки платформы EMP2, так как она позволяет не уменьшать объем багажного отделения. В будущем такую компоновку используют при постройке гибридных версий кроссоверов 3008 и 5008.
Читайте также: Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер
Peugeot 508 нового поколения дебютировал в феврале. Модель сменила платформу, первой в сегменте получила систему ночного видения, активную подвеску и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Гамма двигателей Peugeot 508 состоит из двух бензиновых турбомоторов объемом 1,6 литра (180 и 225 сил), а также четырех дизельных агрегатов 1.5 и 2.0 BlueHDi мощностью 130, 160 и 180 лошадиных сил.
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