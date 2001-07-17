» » Peugeot 508 станет полноприводным гибридом
Раздел: Авто  
0

Peugeot 508 станет полноприводным гибридом

Peugeot 508 станет полноприводным гибридом Блок аккумуляторов разместится под полом багажника.

Топовая версия Peugeot 508 нового поколения получит гибридную силовую установку от кроссовера DS 7 Crossback E-Tense. Передние колеса в движение будет приводить 1,6-литровый турбодвигатель с 48-вольтовым стартер-генератором, задние — электромотор.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

По предварительной информации, отдача ДВС составит около 200 лошадиных сил. Еще 100 сил добавит установленный сзади электромотор. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Только на электротяге Peugeot 508 PHEV сможет проезжать до 50 километров.

По словам представителя Peugeot, такое расположение было выбрано на первоначальном этапе разработки платформы EMP2, так как она позволяет не уменьшать объем багажного отделения. В будущем такую компоновку используют при постройке гибридных версий кроссоверов 3008 и 5008.

Читайте также: Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер

Peugeot 508 нового поколения дебютировал в феврале. Модель сменила платформу, первой в сегменте получила систему ночного видения, активную подвеску и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Гамма двигателей Peugeot 508 состоит из двух бензиновых турбомоторов объемом 1,6 литра (180 и 225 сил), а также четырех дизельных агрегатов 1.5 и 2.0 BlueHDi мощностью 130, 160 и 180 лошадиных сил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Peugeot 508, гибрид

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
     447
     0

Похожие новости по теме

Peugeot начнет разработку нового купеобразного кроссовера Peugeot начнет разработку нового купеобразного кроссовера

Автомобиль получит название 4008 и будет представлен в 2020 году.

Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер

Гибрид Peugeot 3008 будет единственной полноприводной модификацией в линейке модели.

Опубликован тизер кроссовера Peugeot 3008 нового поколения Опубликован тизер кроссовера Peugeot 3008 нового поколения

Кроссовер дебютирует 23 мая во Франции.

Новый Peugeot 5008 станет кроссовером Новый Peugeot 5008 станет кроссовером

Следующий Peugeot 5008 покажут на автосалоне в Париже.

Появилось фото нового кроссовера Peugeot 3008 Появилось фото нового кроссовера Peugeot 3008

Peugeot 3008 второго поколения планируют создавать на модульной платформе EMP2.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх