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Раздел: Авто  
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BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар

BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкарBMW X5 M следующего поколения дебютирует до конца 2019 года.

Польское ателье Auto-Dynamics представило программу доработок для «заряженного» BMW X5 M. После модернизации баварский кроссовер стал мощнее Lamborghini Urus: отдача 4,4-литровой «битурбовосьмерки» составила 670 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. У «Уруса» 650 сил и 850 Нм момента соответственно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Чтобы увеличить мощность «восьмерки» специалистам Auto-Dynamics пришлось переписать программу работы электронного блока управления, установить высокопроизводительный воздушный фильтр и титановую выпускную систему Akrapovic. В результате BMW X5 M, получивший название Avalanche, способен разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, тогда как обычному кроссоверу на это требуется 4,2 секунды. Urus проделывает это упражнение за 3,7 секунды.

Для придания агрессивного внешнего вида BMW X5 M Avalanche затянули в черную матовую пленку, добавили несколько деталей из углепластика, а все остальное опять же выкрасили в черный. Помимо этого, на кроссовер установили заниженную подвеску Hamann.

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По слухам, кроссовер получит 4,4-литровую «восьмерку», отдачу которой доведут до 600 лошадиных сил. Не исключено, что модели достанется набор Competition Package, а следовательно, мощность агрегата может вырасти до 625 сил, как у новой «Эм-пятой».

BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар
BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар
BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар
BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар
BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар

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 Теги: BMW X5 M, суперкар

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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