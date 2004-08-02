Раздел: Авто
Стало известно, в каких городах Украины происходит больше всего ДТП
Большая часть аварий случается из-за плохих дорог.
В Днепре и дня не обходится без происшествий на дорогах, которые часто заканчиваются для участников госпитализацией. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
По статистике, за полгода в городе произошло 2950 ДТП, в которых погибло 32 человека. Не сложно подсчитать, что ежедневно происходит в среднем 16 аварий.
С таким печальным результатом город занял четвертое место во всеукраинском рейтинге, пропустив вперед лишь Киев, Харьков и Одессу, где авто разбивают гораздо чаще. А вот Львову и Запорожью автолюбители уступают.
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"В целом за весь 2016 год в Днепре произошла 2771 авария, в результате которых погибло 29 человек. В 2017 году столкновений было уже больше — 3200, погибло 38 человек", — говорит председатель управления "Комитета избирателей Украины" в Днепропетровской области Станислав Жолудев, отмечая, что в нынешнем году автомобилисты и вовсе потеряли бдительность на дорогах и всего за полгода "догнали" показатели предыдущих лет.
Он также отметил, что большая часть аварий в городе происходит из-за плохого состояния дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Днепре и дня не обходится без происшествий на дорогах, которые часто заканчиваются для участников госпитализацией. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
По статистике, за полгода в городе произошло 2950 ДТП, в которых погибло 32 человека. Не сложно подсчитать, что ежедневно происходит в среднем 16 аварий.
С таким печальным результатом город занял четвертое место во всеукраинском рейтинге, пропустив вперед лишь Киев, Харьков и Одессу, где авто разбивают гораздо чаще. А вот Львову и Запорожью автолюбители уступают.
Читайте также: Стало известно, в каких городах живет больше всего миллионеров
"В целом за весь 2016 год в Днепре произошла 2771 авария, в результате которых погибло 29 человек. В 2017 году столкновений было уже больше — 3200, погибло 38 человек", — говорит председатель управления "Комитета избирателей Украины" в Днепропетровской области Станислав Жолудев, отмечая, что в нынешнем году автомобилисты и вовсе потеряли бдительность на дорогах и всего за полгода "догнали" показатели предыдущих лет.
Он также отметил, что большая часть аварий в городе происходит из-за плохого состояния дорожно-транспортной инфраструктуры.
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