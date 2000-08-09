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Раздел: Авто  
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Jaguar Land Rover готовит модели на универсальной платформе

Jaguar Land Rover готовит модели на универсальной платформеМасштабный переход на единую модульную платформу Jaguar Land Rover начнёт в 2020 году.

Линейка британского Jaguar Land Rover пополнится тремя новыми моделями, построенными на новой универсальной платформе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на quto.

По данным источника, в ближайшие пять лет практически вся модельная линейка британцев будет переведена на новую модульную платформу. Первой моделью на этой тележке станет Land Rover Defender, который поступит в продажу в 2020-2021 годах. Такие перспективы озвучены производителем перед инвесторами JLR. В период между 2021-2024 годами стартует выпуск ещё двух моделей на новой модульной платформе, что позволит увеличить линейку компании с 13 до 16 моделей. О каких именно новинках идёт речь, пока остаётся загадкой. Не исключено, что в их числе будет кроссовер Road Rover.

Внедрение единой модульной платформы позволит Jaguar Land Rover существенно сэкономить - многие базовые компоненты автомобилей станут едиными для всей модельной линейки. Для сравнения, сегодня JLR использует сразу шесть платформ, в том числе алюминиевые шасси D7U на моделях Range Rover, Range Rover Sport и Discovery и D7A на седанах Jaguar XF и XE, а также на кроссоверах Jaguar F-Pace и Range Rover Velar. Модели Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace базируются на шасси D8, которая является глубоко доработанной тележкой Ford. Седан Jaguar XJ, и спортивные модели F-Type и I-Pace EV имеют уникальные шасси.

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Новая тележка будет обладать повышенной гибкостью в плане масштабируемости и возможности установки силовых агрегатов различных типов: машины на платформе MLA станут гибридами и электрокарами.
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 Теги: Jaguar Land Rover, авто

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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