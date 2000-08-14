Раздел: Авто
В США построят большое предприятие по обслуживанию Jaguar
Новые мастерские будут работать исключительно с классическими моделями.
Подразделение Jaguar Land Rover Classic, занимающееся «историческими» моделями обоих британских брендов, анонсировало открытие своего первого предприятия за пределами Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Центр площадью почти в 7 тысяч квадратных метров начнут строить осенью этого года в городе Саванна американского штата Джорджия. Он приступит к работе следующим летом.
На предприятии, которое расположится вблизи местного аэропорта, будут обсуживаться все модели Jaguar и Land Rover старше десяти лет. Клиентам предложат полный спектр услуг – от диагностики до реставрации. Кроме того, в шоуруме будут выставлены на продажу автомобили из коллекций Works Legends.
Напомним, «классическое» подразделение JLR выпускает максимально точные реплики старых моделей по оригинальным спецификациям (линейка Legends Continued: Lightweight E-Type, XKSS, D-Type), а также продает восстановленные автомобили (линейка Reborn Legends, пример – E-Type Reborn). Также здесь можно приобрести оригинальные детали к ретрокарам и получить другие услуги.
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Директор Jaguar Land Rover Classic Тим Хэнниг отметил, что США являются одним из крупнейших рынков классических автомобилей в мире, поэтому открыть там отдельный центр очень важно для подразделения. При этом в Великобритании аналогичное предприятие появилось еще прошлым летом – оно вдвое превосходит по площади американское и включает 54 мастерские и шоурум, в котором выставлено свыше 500 машин.
Подразделение Jaguar Land Rover Classic, занимающееся «историческими» моделями обоих британских брендов, анонсировало открытие своего первого предприятия за пределами Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Центр площадью почти в 7 тысяч квадратных метров начнут строить осенью этого года в городе Саванна американского штата Джорджия. Он приступит к работе следующим летом.
На предприятии, которое расположится вблизи местного аэропорта, будут обсуживаться все модели Jaguar и Land Rover старше десяти лет. Клиентам предложат полный спектр услуг – от диагностики до реставрации. Кроме того, в шоуруме будут выставлены на продажу автомобили из коллекций Works Legends.
Напомним, «классическое» подразделение JLR выпускает максимально точные реплики старых моделей по оригинальным спецификациям (линейка Legends Continued: Lightweight E-Type, XKSS, D-Type), а также продает восстановленные автомобили (линейка Reborn Legends, пример – E-Type Reborn). Также здесь можно приобрести оригинальные детали к ретрокарам и получить другие услуги.
Читайте также: Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины
Директор Jaguar Land Rover Classic Тим Хэнниг отметил, что США являются одним из крупнейших рынков классических автомобилей в мире, поэтому открыть там отдельный центр очень важно для подразделения. При этом в Великобритании аналогичное предприятие появилось еще прошлым летом – оно вдвое превосходит по площади американское и включает 54 мастерские и шоурум, в котором выставлено свыше 500 машин.
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