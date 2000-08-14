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Раздел: Авто  
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В США построят большое предприятие по обслуживанию Jaguar

В США построят большое предприятие по обслуживанию Jaguar Новые мастерские будут работать исключительно с классическими моделями.

Подразделение Jaguar Land Rover Classic, занимающееся «историческими» моделями обоих британских брендов, анонсировало открытие своего первого предприятия за пределами Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Центр площадью почти в 7 тысяч квадратных метров начнут строить осенью этого года в городе Саванна американского штата Джорджия. Он приступит к работе следующим летом.

На предприятии, которое расположится вблизи местного аэропорта, будут обсуживаться все модели Jaguar и Land Rover старше десяти лет. Клиентам предложат полный спектр услуг – от диагностики до реставрации. Кроме того, в шоуруме будут выставлены на продажу автомобили из коллекций Works Legends.

Напомним, «классическое» подразделение JLR выпускает максимально точные реплики старых моделей по оригинальным спецификациям (линейка Legends Continued: Lightweight E-Type, XKSS, D-Type), а также продает восстановленные автомобили (линейка Reborn Legends, пример – E-Type Reborn). Также здесь можно приобрести оригинальные детали к ретрокарам и получить другие услуги.

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Директор Jaguar Land Rover Classic Тим Хэнниг отметил, что США являются одним из крупнейших рынков классических автомобилей в мире, поэтому открыть там отдельный центр очень важно для подразделения. При этом в Великобритании аналогичное предприятие появилось еще прошлым летом – оно вдвое превосходит по площади американское и включает 54 мастерские и шоурум, в котором выставлено свыше 500 машин.
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 Теги: Jaguar, завод

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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