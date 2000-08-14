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Раздел: Авто  
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Subaru Forester получил новый ценник 

Subaru Forester получил новый ценник  Рестайлинговая модификация обойдётся покупателям всего на 500 долларов дороже.

В Америке выходит в продажу обновлённый автомобиль модели Subaru Forester. И буквально сегодня стали известны цены на машины.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Как оказалось, рестайлинговая модификация обойдётся покупателям всего на 500 долларов дороже, хотя энтузиасты прочили более существенное подорожание. В базовой модификации авто будет стоить 24 295 долларов. В данном случае машина получит семнадцатидюймовые диски, а также дверные ручки и защиту под цвет кузова. Если же заменить диски на литые, а также установить рейлинги, то придётся доплатить шесть сотен долларов.

В премиальной модификации автомобиль получит диски на 17 дюймов, спойлер, тонированные стёкла, а также панорамную крышу с приводом. Ценник составляет 26 695 долларов. Модификация Спорт стоит 28 795 долларов и подразумевает диски на 18, а также спойлер, декоративные элементы экстерьера в цвете чёрный глянец и дополнительные режимы езды.

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Limited будет стоить 30 795 долларов и получит расширенный перечень ассистентов водителя, а также новые системы подсветки. Топовая же модификация будет стоить 34 295 долларов. В данном случае машина получит диодные противотуманки, восемнадцатидюймовые диски, хромированные детали экстерьера и многое другое. Все машины будут работать за счёт мотора на 2.5 литра с отдачей в 182 лошадиные силы.
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 Теги: Subaru Forester, цена

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Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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Внешне машины также имеют некоторые изменения.

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