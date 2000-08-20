Раздел: Авто
Land Rover будут оснащать душем для собак
Складная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину.
В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.
В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.
Складная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину. Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.
Набор доступен для всех моделей Land Rover и его цена начинается от 360,37 фунта стерлингов (31 250 рублей по текущему курсу). Каждый из аксессуаров можно приобрести как в составе комплекта, так и отдельно.
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В прошлом году компания Nissan представила прототип X-Trail под названием 4Dogs, который приспособили для перевозки собак. Кроссовер оснастили душем, феном и рампой, а также специально системой видеонаблюдения за питомцем.
В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.
В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.
Складная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину. Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.
Набор доступен для всех моделей Land Rover и его цена начинается от 360,37 фунта стерлингов (31 250 рублей по текущему курсу). Каждый из аксессуаров можно приобрести как в составе комплекта, так и отдельно.
Читайте также: Jaguar Land Rover проведет отзывную акцию внедорожников
В прошлом году компания Nissan представила прототип X-Trail под названием 4Dogs, который приспособили для перевозки собак. Кроссовер оснастили душем, феном и рампой, а также специально системой видеонаблюдения за питомцем.
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