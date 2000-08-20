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Раздел: Авто  
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Land Rover будут оснащать душем для собак

Land Rover будут оснащать душем для собакСкладная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину.

В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.

В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.

Складная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину. Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.

Набор доступен для всех моделей Land Rover и его цена начинается от 360,37 фунта стерлингов (31 250 рублей по текущему курсу). Каждый из аксессуаров можно приобрести как в составе комплекта, так и отдельно.

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В прошлом году компания Nissan представила прототип X-Trail под названием 4Dogs, который приспособили для перевозки собак. Кроссовер оснастили душем, феном и рампой, а также специально системой видеонаблюдения за питомцем.

Land Rover будут оснащать душем для собак
Land Rover будут оснащать душем для собак
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 Теги: Land Rover, собаки

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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