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Раздел: Авто  
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Ford может сократить десятки тысячи работников

Ford может сократить десятки тысячи работников Речь идёт о 24 тыс. работников.

Компания Ford хочет сократить нескольких тысяч своих сотрудников и прекратить несколько моделей, включая популярную Mondeo.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Так американский производитель хочет оживить европейские продажи.

Из-за плохих результатов в Европе компания в последние годы серьёзно отстаёт от конкурентов - GМ и Fiat Chrysler Automobiles.

Руководство уже заявило, что полная реструктуризация в Старом Свете обойдется им примерно в 11 млрд долл. Не очень удачное дело в Европе связывают с падением спроса на машины с дизелем и ограниченной линейкой.

II квартал принёс компании Ford из-за плохих европейских продаж убытков на 73 млн долл. А в Англии и вообще предстоит столкнуться с выходом Великобритании из Евросоюза и импорт запчастей и автомобилей может попасть под пошлины.

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Сокращаться рабочие будут в той же Великобритании, Испании, Германии, где концерн делает модели Focus, Ford Galaxy, Mondeo и Fiesta. Есть информация, что компания избавляется от них, чтобы освободить местечко для выпуска экономически выгодных кроссоверов.
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 Теги: Ford, работник

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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