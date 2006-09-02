Раздел: Авто
Ford может сократить десятки тысячи работников
Речь идёт о 24 тыс. работников.
Компания Ford хочет сократить нескольких тысяч своих сотрудников и прекратить несколько моделей, включая популярную Mondeo.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Так американский производитель хочет оживить европейские продажи.
Из-за плохих результатов в Европе компания в последние годы серьёзно отстаёт от конкурентов - GМ и Fiat Chrysler Automobiles.
Руководство уже заявило, что полная реструктуризация в Старом Свете обойдется им примерно в 11 млрд долл. Не очень удачное дело в Европе связывают с падением спроса на машины с дизелем и ограниченной линейкой.
II квартал принёс компании Ford из-за плохих европейских продаж убытков на 73 млн долл. А в Англии и вообще предстоит столкнуться с выходом Великобритании из Евросоюза и импорт запчастей и автомобилей может попасть под пошлины.
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Сокращаться рабочие будут в той же Великобритании, Испании, Германии, где концерн делает модели Focus, Ford Galaxy, Mondeo и Fiesta. Есть информация, что компания избавляется от них, чтобы освободить местечко для выпуска экономически выгодных кроссоверов.
Компания Ford хочет сократить нескольких тысяч своих сотрудников и прекратить несколько моделей, включая популярную Mondeo.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Так американский производитель хочет оживить европейские продажи.
Из-за плохих результатов в Европе компания в последние годы серьёзно отстаёт от конкурентов - GМ и Fiat Chrysler Automobiles.
Руководство уже заявило, что полная реструктуризация в Старом Свете обойдется им примерно в 11 млрд долл. Не очень удачное дело в Европе связывают с падением спроса на машины с дизелем и ограниченной линейкой.
II квартал принёс компании Ford из-за плохих европейских продаж убытков на 73 млн долл. А в Англии и вообще предстоит столкнуться с выходом Великобритании из Евросоюза и импорт запчастей и автомобилей может попасть под пошлины.
Читайте также: Россия требует от Великобритании сократить число дипломатических работников
Сокращаться рабочие будут в той же Великобритании, Испании, Германии, где концерн делает модели Focus, Ford Galaxy, Mondeo и Fiesta. Есть информация, что компания избавляется от них, чтобы освободить местечко для выпуска экономически выгодных кроссоверов.
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