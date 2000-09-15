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Раздел: Авто  
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Skoda раскрыла "внешность" спортивного кроссовера Kodiaq RS

Skoda раскрыла "внешность" спортивного кроссовера Kodiaq RSЭто первый спортивный внедорожник в истории чешской компании.

Компания Skoda раскрыла дизайнерский вид нового спортивного кроссовера Kodiaq RS, публичный дебют которого ожидается на Парижском автошоу в начале октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Хотя ранее автомобиль уже засекли на тестах в Нюрбургринге, где он выглядит более приземленно, стоит отметить, что это первый спортивный внедорожник в истории чешской компании.

Говоря о некоторых уникальных особенностях Kodiaq RS, стоит отметить, что на нем будет установлена система искусственного усиления звука двигателя, а также уже в базе автомобиль получит 20-дюймовые колеса (правда, на дизайнерском эскизе он выглядят еще больше).

Также нужно отметить светодиодные фары, спортивные бампера, радиаторную решетку с 3D-эффектом, усиленные тормоза и двойные патрубки выхлопной системы.

На данный момент известно, что автомобиль будет оснащен турбированым дизельным мотором обьемом 2 литра и мощностью 237 лошадиных сил.

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Вероятно, он сможет выдавать крутящий момент в районе 500 Нм, но информация не является официальной.
Skoda раскрыла "внешность" спортивного кроссовера Kodiaq RS
Skoda раскрыла "внешность" спортивного кроссовера Kodiaq RS
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 Теги: Skoda, Kodiaq RS, спортивная версия

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Сегодня, 13:13 » Автор: Алена Шимко
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