Раздел: Авто
Skoda раскрыла "внешность" спортивного кроссовера Kodiaq RS
Это первый спортивный внедорожник в истории чешской компании.
Компания Skoda раскрыла дизайнерский вид нового спортивного кроссовера Kodiaq RS, публичный дебют которого ожидается на Парижском автошоу в начале октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Хотя ранее автомобиль уже засекли на тестах в Нюрбургринге, где он выглядит более приземленно, стоит отметить, что это первый спортивный внедорожник в истории чешской компании.
Говоря о некоторых уникальных особенностях Kodiaq RS, стоит отметить, что на нем будет установлена система искусственного усиления звука двигателя, а также уже в базе автомобиль получит 20-дюймовые колеса (правда, на дизайнерском эскизе он выглядят еще больше).
Также нужно отметить светодиодные фары, спортивные бампера, радиаторную решетку с 3D-эффектом, усиленные тормоза и двойные патрубки выхлопной системы.
На данный момент известно, что автомобиль будет оснащен турбированым дизельным мотором обьемом 2 литра и мощностью 237 лошадиных сил.
Читайте также: Skoda Kodiaq RS: первые изображения
Вероятно, он сможет выдавать крутящий момент в районе 500 Нм, но информация не является официальной.
Компания Skoda раскрыла дизайнерский вид нового спортивного кроссовера Kodiaq RS, публичный дебют которого ожидается на Парижском автошоу в начале октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Хотя ранее автомобиль уже засекли на тестах в Нюрбургринге, где он выглядит более приземленно, стоит отметить, что это первый спортивный внедорожник в истории чешской компании.
Говоря о некоторых уникальных особенностях Kodiaq RS, стоит отметить, что на нем будет установлена система искусственного усиления звука двигателя, а также уже в базе автомобиль получит 20-дюймовые колеса (правда, на дизайнерском эскизе он выглядят еще больше).
Также нужно отметить светодиодные фары, спортивные бампера, радиаторную решетку с 3D-эффектом, усиленные тормоза и двойные патрубки выхлопной системы.
На данный момент известно, что автомобиль будет оснащен турбированым дизельным мотором обьемом 2 литра и мощностью 237 лошадиных сил.
Читайте также: Skoda Kodiaq RS: первые изображения
Вероятно, он сможет выдавать крутящий момент в районе 500 Нм, но информация не является официальной.
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