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Раздел: Авто  
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Seat представил новый кроссовер

Seat представил новый кроссовер Автомобиль доступен в нескольких модификациях.

Семейство кроссоверов Seat пополнилось новой моделью - Tarraco. Вседорожник, который первым примерил новый фирменный стиль марки, будет доступен с пяти- или семиместной конфигурацией салона. Выход Seat Tarraco на рынок запланирован на начало следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoBattle.

Новый кроссовер построен на растянутой платформе MQB-A. Длина машины составляет 4735 миллиметров, высота - 1658 миллиметров.

По своим габаритам Seat Tarraco немного больше Skoda Kodiaq. От других кроссоверов Seat новинка отличается более рельефной решеткой радиатора и полностью светодиодными фарами с треугольным «росчерком» дневных ходовых огней.

Гамма двигателей вседорожника состоит их бензиновых и дизельных агрегатов. Это турбомоторы 1.5 и 2.0 TSI, выдающие 150 и 190 сил соответственно, а также 2.0 TDI, доступный в двух степенях форсировки: 150 и 190 лошадиных сил. В будущем Seat обещает представить Tarraco с альтернативными силовыми установками. Вероятно, речь идет о гибриде.

Вседорожник доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Привод - передний или полный 4Drive. Адаптивные амортизаторы DCC ( Dynamic Chassis Control) входят в список опций.

Tarraco можно будет укомплектовать виртуальной приборной панелью Digital Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, мультимедийной системой с восьмидюймоым экраном и функцией управления жестами, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

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В Европе заказы на Tarraco начнут принимать в декабре текущего года: вседорожник предложат в двух комплектациях Style и Xcellence.

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 Теги: Seat, кроссовер

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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