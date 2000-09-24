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Раздел: Авто  
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В Британии представили беспилотный гоночный автомобиль

В Британии представили беспилотный гоночный автомобиль Мощность двигателей этой модели составляет 500 л.с.

На ежегодном фестивале скорости, который проходит в Гудвуде, в первый раз появились автомобили с автономным управлением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Но если автомобиль Форд Мустанг, представленный компанией Siemens, не оправдал ожиданий, то автомобиль Roborace превзошел все ожидания.

Пробный заезд нового автомобиля прошел замечательно, несмотря на препятствия в виде неровностей рельефа и не всегда уверенного приема сигнала навигационной системы.

Этот автомобиль оборудован четырьмя двигателями, работающими от электрической энергии, общая мощность которых составляет 500 лошадиных сил.

Также в нем установлен радар, датчики с использованием ультразвука, видеокамеры или установка GPS-навигации.

Все собранные при помощи этих систем данные будут переданы на компьютер, который и выполняет функцию управления автомобилем без присутствия человека.

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Этот автомобиль стал первым, успешно преодолевшим заданный маршрут на трассе в Гудвуде. В планах компании-производителя выпуск целой серии подобных авто для поддержки чемпионата Formula E.

В Британии представили беспилотный гоночный автомобиль
В Британии представили беспилотный гоночный автомобиль
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 Теги: Roborace, премьера

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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