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Hyundai анонсирует вторую заряженную модель
Хэтчбек Hyundai i30 N разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды.
Корейцы решили расширить предложение спортивных машин на европейском рынке. Через два дня, 26 сентября, состоится скоростной заезд пилотов Hyundai Motorsport Габриеля Тарквини и Тьерри Нювиля из Рима в Париж. В рамках него будет представлена новинка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.
Ей станет фастбек Hyundai i30 N, который составит компанию одноименному хэтчбеку. Скорее всего, силовая установка у обеих машин окажется одинаковой. Хот-хэтч комплектуется двухлитровым турбомотором отдачей 250 или 275 л.с. в зависимости от исполнения.
Пока в связке с ним идет исключительно механическая коробка передач, но до конца года был обещан и преселективный робот. Не исключено, что новую трансмиссию тоже презентуют во время гонки Рим - Париж.
Читайте также: Появились подробности о «заряженном» Hyundai i30
Его максималка достигает 250 км/ч. В его арсенале есть активная подвеска, дифференциал повышенного трения с электронным управления, активная выхлопная система, функция быстрого старта и полностью отключаемая система динамической стабилизации.
Корейцы решили расширить предложение спортивных машин на европейском рынке. Через два дня, 26 сентября, состоится скоростной заезд пилотов Hyundai Motorsport Габриеля Тарквини и Тьерри Нювиля из Рима в Париж. В рамках него будет представлена новинка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.
Ей станет фастбек Hyundai i30 N, который составит компанию одноименному хэтчбеку. Скорее всего, силовая установка у обеих машин окажется одинаковой. Хот-хэтч комплектуется двухлитровым турбомотором отдачей 250 или 275 л.с. в зависимости от исполнения.
Пока в связке с ним идет исключительно механическая коробка передач, но до конца года был обещан и преселективный робот. Не исключено, что новую трансмиссию тоже презентуют во время гонки Рим - Париж.
Читайте также: Появились подробности о «заряженном» Hyundai i30
Его максималка достигает 250 км/ч. В его арсенале есть активная подвеска, дифференциал повышенного трения с электронным управления, активная выхлопная система, функция быстрого старта и полностью отключаемая система динамической стабилизации.
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