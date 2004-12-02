Раздел: Авто
Найден новый способ использования нерастаможенных "евроблях"
Предприимчивые поляки помогут избавиться от таких авто.
"Евробляху", которую украинцы не могут растаможить в Украине, можно продать полякам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
В Польше, неподалеку от украинской границы, начали появляться объявления, которые предлагают украинцам продавать собственные "евробляхи". К примеру, купленную машину за 1,5 тыс. евро можно продать полякам за 700 евро.
Украинцы, особенно те, которые ездят на "бляхах" старше 10-15 лет, жалуются, что растаможка по новым правилам получается дороже самой машины.
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Такие предложения в Польше могут заинтересовать многих украинцев на старых машинах с зарубежной регистрацией, учитывая, что растаможка в Украине для них слишком дорогая.
"Евробляху", которую украинцы не могут растаможить в Украине, можно продать полякам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
В Польше, неподалеку от украинской границы, начали появляться объявления, которые предлагают украинцам продавать собственные "евробляхи". К примеру, купленную машину за 1,5 тыс. евро можно продать полякам за 700 евро.
Украинцы, особенно те, которые ездят на "бляхах" старше 10-15 лет, жалуются, что растаможка по новым правилам получается дороже самой машины.
Читайте также: Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла
Такие предложения в Польше могут заинтересовать многих украинцев на старых машинах с зарубежной регистрацией, учитывая, что растаможка в Украине для них слишком дорогая.
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