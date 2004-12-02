» » Найден новый способ использования нерастаможенных "евроблях"
Раздел: Авто  
0

Найден новый способ использования нерастаможенных "евроблях"

Найден новый способ использования нерастаможенных "евроблях" Предприимчивые поляки помогут избавиться от таких авто.

"Евробляху", которую украинцы не могут растаможить в Украине, можно продать полякам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

В Польше, неподалеку от украинской границы, начали появляться объявления, которые предлагают украинцам продавать собственные "евробляхи". К примеру, купленную машину за 1,5 тыс. евро можно продать полякам за 700 евро.

Украинцы, особенно те, которые ездят на "бляхах" старше 10-15 лет, жалуются, что растаможка по новым правилам получается дороже самой машины.

Читайте также: Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла

Такие предложения в Польше могут заинтересовать многих украинцев на старых машинах с зарубежной регистрацией, учитывая, что растаможка в Украине для них слишком дорогая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евробляхи, Польша

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     1519
     0

Похожие новости по теме

Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла

Не обязательно долго работать скребком.

В Украине начали массово угонять В Украине начали массово угонять "евробляхи"

Водители авто на еврорегистрации больше других рискуют стать жертвами угонщиков.

Сколько будет стоить в Украине растаможка «евроблях» Сколько будет стоить в Украине растаможка «евроблях»

Законопроекты, разработанные группой депутатов ВР, должны упростить в нашей стране растаможку автомобилей.

Власти рассказали, какой компромисс готовится для владельцев авто на еврономерах Власти рассказали, какой компромисс готовится для владельцев авто на еврономерах

Растаможка нового авто с объемом двигателя 1,600 куб. см обойдется в 150 евро.

Эксперт поделился секретами выгодной покупки подержанного авто в Польше Эксперт поделился секретами выгодной покупки подержанного авто в Польше

Машину можно найти на польском сайте объявлений.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх