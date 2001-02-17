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Раздел: Авто  
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Названы самые "прожорливые" модели автомобилей

Названы самые "прожорливые" модели автомобилейСамые затратные модели.

Эксперты составили список самых затратных автомобилей. В расчет попали автомобили сегмента SUV, которые известны высоким расходом топлива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

В рейтинге использовались паспортные данные по расходу, а не реальные, которые в зависимости от условий эксплуатации могут сильно отличаться от заявленных производителем автомобиля.

На пятой строчке по расходу топлива среди внедорожников открывает Toyota Land Cruiser 200. С 8-цилиндровым агрегатом на 309 лошадиных сил «Toyota» тратит в городе по паспорту 18,2-литра на 100 км, а в смешанном цикле - 13,9-литра .

Четвертое место в этом рейтинге занял американский Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный агрегат потребляет в городском режиме езды 17,1-литровый топлива на «сотню», а в смешанном режиме - 13,4-литра.

Тройку лидеров замыкает японский Lexus LX570. Расход этой модели с 8-цилиндровым бензиновым агрегатом на 367 л.с. равен 20,2 литров топлива на 100 км. После выезда из города этот показатель снижается до 14,4 литров.

Вторая позиция в рейтинге досталась Infiniti QX80 с 405-сильным двигателем. Он расходует 22 литра при движении по городу на каждые 100 километров пути и 14,5-литра в смешанном режиме.

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Лидером по прожорливости в этом оказался немецкий Mercedes-Benz G65 AMG. Так называемый «Гелик» приводится в движение за счет 630-сильного бензинового агрегата, а вес машины равен более 3 тонн.
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 Теги: машины, топливо, расход, рейтинг

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Сегодня, 14:41 » Автор: Алена Шимко
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