Раздел: Авто
Названы самые "прожорливые" модели автомобилей
Самые затратные модели.
Эксперты составили список самых затратных автомобилей. В расчет попали автомобили сегмента SUV, которые известны высоким расходом топлива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В рейтинге использовались паспортные данные по расходу, а не реальные, которые в зависимости от условий эксплуатации могут сильно отличаться от заявленных производителем автомобиля.
На пятой строчке по расходу топлива среди внедорожников открывает Toyota Land Cruiser 200. С 8-цилиндровым агрегатом на 309 лошадиных сил «Toyota» тратит в городе по паспорту 18,2-литра на 100 км, а в смешанном цикле - 13,9-литра .
Четвертое место в этом рейтинге занял американский Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный агрегат потребляет в городском режиме езды 17,1-литровый топлива на «сотню», а в смешанном режиме - 13,4-литра.
Тройку лидеров замыкает японский Lexus LX570. Расход этой модели с 8-цилиндровым бензиновым агрегатом на 367 л.с. равен 20,2 литров топлива на 100 км. После выезда из города этот показатель снижается до 14,4 литров.
Вторая позиция в рейтинге досталась Infiniti QX80 с 405-сильным двигателем. Он расходует 22 литра при движении по городу на каждые 100 километров пути и 14,5-литра в смешанном режиме.
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Лидером по прожорливости в этом оказался немецкий Mercedes-Benz G65 AMG. Так называемый «Гелик» приводится в движение за счет 630-сильного бензинового агрегата, а вес машины равен более 3 тонн.
Эксперты составили список самых затратных автомобилей. В расчет попали автомобили сегмента SUV, которые известны высоким расходом топлива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В рейтинге использовались паспортные данные по расходу, а не реальные, которые в зависимости от условий эксплуатации могут сильно отличаться от заявленных производителем автомобиля.
На пятой строчке по расходу топлива среди внедорожников открывает Toyota Land Cruiser 200. С 8-цилиндровым агрегатом на 309 лошадиных сил «Toyota» тратит в городе по паспорту 18,2-литра на 100 км, а в смешанном цикле - 13,9-литра .
Четвертое место в этом рейтинге занял американский Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный агрегат потребляет в городском режиме езды 17,1-литровый топлива на «сотню», а в смешанном режиме - 13,4-литра.
Тройку лидеров замыкает японский Lexus LX570. Расход этой модели с 8-цилиндровым бензиновым агрегатом на 367 л.с. равен 20,2 литров топлива на 100 км. После выезда из города этот показатель снижается до 14,4 литров.
Вторая позиция в рейтинге досталась Infiniti QX80 с 405-сильным двигателем. Он расходует 22 литра при движении по городу на каждые 100 километров пути и 14,5-литра в смешанном режиме.
Читайте также: Названы самые продаваемые модели автомобилей в Украине в 2017 году
Лидером по прожорливости в этом оказался немецкий Mercedes-Benz G65 AMG. Так называемый «Гелик» приводится в движение за счет 630-сильного бензинового агрегата, а вес машины равен более 3 тонн.
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