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Subaru поделилась тизером концепта Viziv Adrenaline
Концепт-кар покажут в начале марта.
Subaru в следующем месяце, 5 марта, на автосалоне в Женеве покажет свой новый концепт Viziv Adrenaline, который представляет собой кроссовер. Также японцы готовятся привезти в Европу две гибридные модели с двигателем e-Boxer, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
На данный момент есть только тизер концепта Viziv Adrenaline. Судя по всему, это будет спортивный кроссовер со светодиодными фарами, похожими на те, что мы видели в прошлом году у Viziv Tourer. Также можно сделать вывод, что у него под капотом должен находиться двигатель внутреннего сгорания. Причем, достаточно мощный, ведь в самом названии Viziv Adrenaline содержится прозрачный намек на то, что это высокопроизводительная модель.
На базе Viziv Adrenaline Concept должны, как считают многие эксперты, создать серийный кроссовер. Почему? Потому, что Subaru многие концепты Viziv направляет в серию. В 2017 году в Женеве показали Viziv Performance Concept на базе которого, видимо, построят новый WRX, а в 2018 году там же представили Viziv Tourer Concept, который станет основой универсала WRX.
Также не забудьте про концепт Viziv Performance STI Concept 2017 года. Его тоже будут использовать в серийной модели. Кроме того, на базе Viziv-7 создали в свое время трехрядный кроссовер Ascent.
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На автосалоне в Женеве в нынешнем году Subaru планирует показать еще и две гибридные модели с двигателем e-Boxer. Видимо, речь идет про Forester e-Boxer и Crosstrek Plug-in Hybrid (в Европе он получит название XV).
Subaru в следующем месяце, 5 марта, на автосалоне в Женеве покажет свой новый концепт Viziv Adrenaline, который представляет собой кроссовер. Также японцы готовятся привезти в Европу две гибридные модели с двигателем e-Boxer, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
На данный момент есть только тизер концепта Viziv Adrenaline. Судя по всему, это будет спортивный кроссовер со светодиодными фарами, похожими на те, что мы видели в прошлом году у Viziv Tourer. Также можно сделать вывод, что у него под капотом должен находиться двигатель внутреннего сгорания. Причем, достаточно мощный, ведь в самом названии Viziv Adrenaline содержится прозрачный намек на то, что это высокопроизводительная модель.
На базе Viziv Adrenaline Concept должны, как считают многие эксперты, создать серийный кроссовер. Почему? Потому, что Subaru многие концепты Viziv направляет в серию. В 2017 году в Женеве показали Viziv Performance Concept на базе которого, видимо, построят новый WRX, а в 2018 году там же представили Viziv Tourer Concept, который станет основой универсала WRX.
Также не забудьте про концепт Viziv Performance STI Concept 2017 года. Его тоже будут использовать в серийной модели. Кроме того, на базе Viziv-7 создали в свое время трехрядный кроссовер Ascent.
Читайте также: BMW X3 получила качественного конкурента в Китае
На автосалоне в Женеве в нынешнем году Subaru планирует показать еще и две гибридные модели с двигателем e-Boxer. Видимо, речь идет про Forester e-Boxer и Crosstrek Plug-in Hybrid (в Европе он получит название XV).
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