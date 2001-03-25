Раздел: Экономика
Банки Украины проверили на распространение оружия массового поражения
Предупреждение было направлено и за то, что финучреждение не выполняло свои обязательства в сфере обеспечения финансовых операций.
По результатам проверок банков Украины на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, финансированию и распространению оружия массового поражения Нацбанк наказал ряд финансовых учреждений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Нацбанк заподозрил ПАО "Украинский строительно-инвестиционный банк" в нарушении требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка. Этот банк отделался малой кровью в отличие от других финучреждений.
Меры реагирования также были применены к ПАО "Банк Сич" за аналогичные нарушения. В этом случае нарушения были обнаружены в сфере управления рисками.
Предупреждение было направлено и за то, что финучреждение не выполняло свои обязательства в сфере обеспечения финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Эти и другие нарушения привели к наложению штрафа в сумме 1 284 000,00 грн.
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ПАО "Акционерный банк Конкорд" был оштрафован также за ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств и норм действующего законодательства. В данном случае регулятор наложил штраф 1 550 000,00 грн.
ПАО "Банк "Украинский капитал" получил штраф в сумме 1 207 205,10 грн. Также глава этого финучреждения был признан не соответствующим требованиям законодательства Украины.
По результатам проверок банков Украины на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, финансированию и распространению оружия массового поражения Нацбанк наказал ряд финансовых учреждений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Нацбанк заподозрил ПАО "Украинский строительно-инвестиционный банк" в нарушении требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка. Этот банк отделался малой кровью в отличие от других финучреждений.
Меры реагирования также были применены к ПАО "Банк Сич" за аналогичные нарушения. В этом случае нарушения были обнаружены в сфере управления рисками.
Предупреждение было направлено и за то, что финучреждение не выполняло свои обязательства в сфере обеспечения финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Эти и другие нарушения привели к наложению штрафа в сумме 1 284 000,00 грн.
Читайте также: Иран анонсировал запуск ракеты массового поражения
ПАО "Акционерный банк Конкорд" был оштрафован также за ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств и норм действующего законодательства. В данном случае регулятор наложил штраф 1 550 000,00 грн.
ПАО "Банк "Украинский капитал" получил штраф в сумме 1 207 205,10 грн. Также глава этого финучреждения был признан не соответствующим требованиям законодательства Украины.
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