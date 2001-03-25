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Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. ФотоОни - настоящая редкость.

На глубине живут самые уникальные и необычные по форме животные. С помощью подводного фотографа Марти Снайдермана отправляемся к жителям подводного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Калифорнийской бычья акула вылупляется из яйцевой капсулы. Это медлительный одиночный хищник, который ведёт ночной образ жизни. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


2. Золотой каранг хитер. Он плавает в непосредственной близости от акул, поскольку так ему нужно будет следить и укорачиваться лишь от одного хищника. Остальные опасные животные не посмеют приблизиться к акуле. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


3. Желтоперая барабуля (слева) на приеме у “стоматолога”. Губан-чистильщик помогает избавиться от паразитов и мертвых тканей. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


4. Брачный танец морских змей. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


5. Брачные игры у мандаринок. Эти красивые подводные обитатели встречаются на широком участке Индо-Тихоокеанского региона. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


6. Заботливый папаша. Желтоголовые широкороты – обитатели коралловых рифов в глубинах Карибского моря. После того, как самка откладывает яйца, самец оплодотворяет их, собирает у себя во рту и вынашивает до тех пор, пока они не превратятся в головастиков. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


7. Мурены имеют длину до 1,5 метров и массу до 50 кг, но, как правило, встречаются особи длиной около метра. нём они сидят в расщелинах скал или кораллов, высунув головы и обычно поводя ими из стороны в сторону, высматривая проплывающую добычу. Ночью же мурены выбираются из убежищ, чтобы поохотиться. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


8. Рыба Antennarius maculatus из отряда морских чертей. Обитатели коралловых рифов. Считается, что эта рыба может открыть рот быстрее, чем любое другое существо на Земле. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


9. Манты являются единственными позвоночными животными, имеющими три пары функционирующих конечностей. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


10. Гарибальди — вид лучепёрых рыб. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


11. Еще один заботливый папаша с полным ртом игры – рыба-кардинал Ostorhinchus aureus. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


12. Рыба-каракатица. Является одним из самых умных морских животных. Соотношение веса её мозга к телу не дотягивает до уровня морских млекопитающих, но значительно превосходит уровень рыб и других моллюсков. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


13. Крупный кальмар охраняет свою даму от посягательств других самцов. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


14. Рифовые акулы. Бесстрашные и любопытные рифовые акулы могут достаточно близко подплывать к людям, но они редко бывают агрессивными, если их не провоцировать. Несмотря на довольно крупный размер, они считаются безобидными. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


15. Хищник рак-богомол. Клешни рак-богомол часто использует в целях самообороны или на охоте. Ими он наносит мощнейшие удары со скоростью 80 км/ч. Более того, эти удары производят ударную волну высокой температуры. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото


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16. Бесстрашный чистильщик орудует во рту у жёлтопёрой мурены. (Фото Marty Snyderman):

Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, животные

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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