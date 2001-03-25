Раздел: Фоторепортажи
Морские обитатели в объективе талантливого подводного фотографа. Фото
Они - настоящая редкость.
На глубине живут самые уникальные и необычные по форме животные. С помощью подводного фотографа Марти Снайдермана отправляемся к жителям подводного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Калифорнийской бычья акула вылупляется из яйцевой капсулы. Это медлительный одиночный хищник, который ведёт ночной образ жизни. (Фото Marty Snyderman):
2. Золотой каранг хитер. Он плавает в непосредственной близости от акул, поскольку так ему нужно будет следить и укорачиваться лишь от одного хищника. Остальные опасные животные не посмеют приблизиться к акуле. (Фото Marty Snyderman):
3. Желтоперая барабуля (слева) на приеме у “стоматолога”. Губан-чистильщик помогает избавиться от паразитов и мертвых тканей. (Фото Marty Snyderman):
4. Брачный танец морских змей. (Фото Marty Snyderman):
5. Брачные игры у мандаринок. Эти красивые подводные обитатели встречаются на широком участке Индо-Тихоокеанского региона. (Фото Marty Snyderman):
6. Заботливый папаша. Желтоголовые широкороты – обитатели коралловых рифов в глубинах Карибского моря. После того, как самка откладывает яйца, самец оплодотворяет их, собирает у себя во рту и вынашивает до тех пор, пока они не превратятся в головастиков. (Фото Marty Snyderman):
7. Мурены имеют длину до 1,5 метров и массу до 50 кг, но, как правило, встречаются особи длиной около метра. нём они сидят в расщелинах скал или кораллов, высунув головы и обычно поводя ими из стороны в сторону, высматривая проплывающую добычу. Ночью же мурены выбираются из убежищ, чтобы поохотиться. (Фото Marty Snyderman):
8. Рыба Antennarius maculatus из отряда морских чертей. Обитатели коралловых рифов. Считается, что эта рыба может открыть рот быстрее, чем любое другое существо на Земле. (Фото Marty Snyderman):
9. Манты являются единственными позвоночными животными, имеющими три пары функционирующих конечностей. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн. (Фото Marty Snyderman):
10. Гарибальди — вид лучепёрых рыб. (Фото Marty Snyderman):
11. Еще один заботливый папаша с полным ртом игры – рыба-кардинал Ostorhinchus aureus. (Фото Marty Snyderman):
12. Рыба-каракатица. Является одним из самых умных морских животных. Соотношение веса её мозга к телу не дотягивает до уровня морских млекопитающих, но значительно превосходит уровень рыб и других моллюсков. (Фото Marty Snyderman):
13. Крупный кальмар охраняет свою даму от посягательств других самцов. (Фото Marty Snyderman):
14. Рифовые акулы. Бесстрашные и любопытные рифовые акулы могут достаточно близко подплывать к людям, но они редко бывают агрессивными, если их не провоцировать. Несмотря на довольно крупный размер, они считаются безобидными. (Фото Marty Snyderman):
15. Хищник рак-богомол. Клешни рак-богомол часто использует в целях самообороны или на охоте. Ими он наносит мощнейшие удары со скоростью 80 км/ч. Более того, эти удары производят ударную волну высокой температуры. (Фото Marty Snyderman):
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16. Бесстрашный чистильщик орудует во рту у жёлтопёрой мурены. (Фото Marty Snyderman):
На глубине живут самые уникальные и необычные по форме животные. С помощью подводного фотографа Марти Снайдермана отправляемся к жителям подводного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Калифорнийской бычья акула вылупляется из яйцевой капсулы. Это медлительный одиночный хищник, который ведёт ночной образ жизни. (Фото Marty Snyderman):
2. Золотой каранг хитер. Он плавает в непосредственной близости от акул, поскольку так ему нужно будет следить и укорачиваться лишь от одного хищника. Остальные опасные животные не посмеют приблизиться к акуле. (Фото Marty Snyderman):
3. Желтоперая барабуля (слева) на приеме у “стоматолога”. Губан-чистильщик помогает избавиться от паразитов и мертвых тканей. (Фото Marty Snyderman):
4. Брачный танец морских змей. (Фото Marty Snyderman):
5. Брачные игры у мандаринок. Эти красивые подводные обитатели встречаются на широком участке Индо-Тихоокеанского региона. (Фото Marty Snyderman):
6. Заботливый папаша. Желтоголовые широкороты – обитатели коралловых рифов в глубинах Карибского моря. После того, как самка откладывает яйца, самец оплодотворяет их, собирает у себя во рту и вынашивает до тех пор, пока они не превратятся в головастиков. (Фото Marty Snyderman):
7. Мурены имеют длину до 1,5 метров и массу до 50 кг, но, как правило, встречаются особи длиной около метра. нём они сидят в расщелинах скал или кораллов, высунув головы и обычно поводя ими из стороны в сторону, высматривая проплывающую добычу. Ночью же мурены выбираются из убежищ, чтобы поохотиться. (Фото Marty Snyderman):
8. Рыба Antennarius maculatus из отряда морских чертей. Обитатели коралловых рифов. Считается, что эта рыба может открыть рот быстрее, чем любое другое существо на Земле. (Фото Marty Snyderman):
9. Манты являются единственными позвоночными животными, имеющими три пары функционирующих конечностей. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн. (Фото Marty Snyderman):
10. Гарибальди — вид лучепёрых рыб. (Фото Marty Snyderman):
11. Еще один заботливый папаша с полным ртом игры – рыба-кардинал Ostorhinchus aureus. (Фото Marty Snyderman):
12. Рыба-каракатица. Является одним из самых умных морских животных. Соотношение веса её мозга к телу не дотягивает до уровня морских млекопитающих, но значительно превосходит уровень рыб и других моллюсков. (Фото Marty Snyderman):
13. Крупный кальмар охраняет свою даму от посягательств других самцов. (Фото Marty Snyderman):
14. Рифовые акулы. Бесстрашные и любопытные рифовые акулы могут достаточно близко подплывать к людям, но они редко бывают агрессивными, если их не провоцировать. Несмотря на довольно крупный размер, они считаются безобидными. (Фото Marty Snyderman):
15. Хищник рак-богомол. Клешни рак-богомол часто использует в целях самообороны или на охоте. Ими он наносит мощнейшие удары со скоростью 80 км/ч. Более того, эти удары производят ударную волну высокой температуры. (Фото Marty Snyderman):
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
16. Бесстрашный чистильщик орудует во рту у жёлтопёрой мурены. (Фото Marty Snyderman):
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