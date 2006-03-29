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Раздел: Фоторепортажи  
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Как изменился мир за последнее столетие. Фото

Как изменился мир за последнее столетие. ФотоВремя летит быстро.

Мир, безусловно, меняется, это неоспоримая истина. Однако эти самые изменения сложно заметить, если все время куда-то спешить — на работу, встречу, в магазин или домой — и никогда не останавливаться. Но если и при внезапной остановке ничего не происходит, есть проверенный способ. Попробуйте вспомнить место из детства, где вы любили бывать, и отправляйтесь туда. Там вы точно убедитесь, как быстро летит время, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

А пока на примере фотографий «до и после» из разных стран мира мы покажем, как все изменилось за целый век.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Рисстад-и-Сетесдал, коммуна Валле, Эуст-Агдер, Норвегия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Горная дорога Seljestadjuvet, коммуна Одда, Норвегия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Памятник Мартину Лютеру, Дрезден, Германия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Quai Des Nations (Набережная народа), Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Припять, Украина.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Пивной ресторан «Хофбройхаус» («Придворная пивоварня»), был открыт в 1607 году.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Ледник Чейни (Chaney), США.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


На углу улиц Ратайчака и Святого Мартина, Познань, Польша.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


«Мулен Руж», Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Ледник Энгабреен, Норвегия, — 1889 и 2010 год.

На фотографии Акселя Линдаля 1889 года можно заметить подножие ледника, где только лед, ледниковый гравий, вода и голые скалы в кажущемся холодном и враждебном ландшафте. Теперь, более 120 лет спустя, долина стала намного более плодородной. Появился березовый лес, береговые луга, заросли ивы и болота, а ледник отступил назад на склон горы.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Здание Рейхстага, Германия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Мон-Сен-Мишель, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Эйфелева башня, Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Город Хаммерфест, Норвегия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Город Оснабрюк, Германия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Улица Мартина (Marcin Street), Познань, Польша.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Исторический памятник Карлстор, Мюнхен, Германия, — 1946 и 2017 год.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Церковь Фрауэнкирхе, Дрезден, Германия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Центральный вокзал Оснабрюка, Германия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Улица Nowomiejska, Лодзь, Польша.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Католическая церковь Сен-Жерве, Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Самая древняя церковь Берлина — Николаикирхе, построена в XIII веке.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Здание султана Абдул-Самада, Куала-Лумпур, Малайзия.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Ратуша Отель-де-Виль, Париж, Франция.

Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Обед на вершине небоскреба. Фотография 1932 года — Нью-Йорк, США, а фотография 2011 года была сделана в Лондоне.

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Как изменился мир за последнее столетие. Фото


Львов, Украина.
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 Теги: мир, история

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Сегодня, 17:08 » Автор: Анна Мартынова
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