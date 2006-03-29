Раздел: Фоторепортажи
Как изменился мир за последнее столетие. Фото
Время летит быстро.
Мир, безусловно, меняется, это неоспоримая истина. Однако эти самые изменения сложно заметить, если все время куда-то спешить — на работу, встречу, в магазин или домой — и никогда не останавливаться. Но если и при внезапной остановке ничего не происходит, есть проверенный способ. Попробуйте вспомнить место из детства, где вы любили бывать, и отправляйтесь туда. Там вы точно убедитесь, как быстро летит время, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
А пока на примере фотографий «до и после» из разных стран мира мы покажем, как все изменилось за целый век.
Рисстад-и-Сетесдал, коммуна Валле, Эуст-Агдер, Норвегия.
Горная дорога Seljestadjuvet, коммуна Одда, Норвегия.
Памятник Мартину Лютеру, Дрезден, Германия.
Quai Des Nations (Набережная народа), Париж, Франция.
Припять, Украина.
Пивной ресторан «Хофбройхаус» («Придворная пивоварня»), был открыт в 1607 году.
Ледник Чейни (Chaney), США.
На углу улиц Ратайчака и Святого Мартина, Познань, Польша.
«Мулен Руж», Париж, Франция.
Ледник Энгабреен, Норвегия, — 1889 и 2010 год.
На фотографии Акселя Линдаля 1889 года можно заметить подножие ледника, где только лед, ледниковый гравий, вода и голые скалы в кажущемся холодном и враждебном ландшафте. Теперь, более 120 лет спустя, долина стала намного более плодородной. Появился березовый лес, береговые луга, заросли ивы и болота, а ледник отступил назад на склон горы.
Здание Рейхстага, Германия.
Мон-Сен-Мишель, Франция.
Эйфелева башня, Париж, Франция.
Город Хаммерфест, Норвегия.
Город Оснабрюк, Германия.
Улица Мартина (Marcin Street), Познань, Польша.
Исторический памятник Карлстор, Мюнхен, Германия, — 1946 и 2017 год.
Париж, Франция.
Церковь Фрауэнкирхе, Дрезден, Германия.
Центральный вокзал Оснабрюка, Германия.
Улица Nowomiejska, Лодзь, Польша.
Католическая церковь Сен-Жерве, Париж, Франция.
Самая древняя церковь Берлина — Николаикирхе, построена в XIII веке.
Здание султана Абдул-Самада, Куала-Лумпур, Малайзия.
Ратуша Отель-де-Виль, Париж, Франция.
Обед на вершине небоскреба. Фотография 1932 года — Нью-Йорк, США, а фотография 2011 года была сделана в Лондоне.
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Львов, Украина.
Мир, безусловно, меняется, это неоспоримая истина. Однако эти самые изменения сложно заметить, если все время куда-то спешить — на работу, встречу, в магазин или домой — и никогда не останавливаться. Но если и при внезапной остановке ничего не происходит, есть проверенный способ. Попробуйте вспомнить место из детства, где вы любили бывать, и отправляйтесь туда. Там вы точно убедитесь, как быстро летит время, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
А пока на примере фотографий «до и после» из разных стран мира мы покажем, как все изменилось за целый век.
Рисстад-и-Сетесдал, коммуна Валле, Эуст-Агдер, Норвегия.
Горная дорога Seljestadjuvet, коммуна Одда, Норвегия.
Памятник Мартину Лютеру, Дрезден, Германия.
Quai Des Nations (Набережная народа), Париж, Франция.
Припять, Украина.
Пивной ресторан «Хофбройхаус» («Придворная пивоварня»), был открыт в 1607 году.
Ледник Чейни (Chaney), США.
На углу улиц Ратайчака и Святого Мартина, Познань, Польша.
«Мулен Руж», Париж, Франция.
Ледник Энгабреен, Норвегия, — 1889 и 2010 год.
На фотографии Акселя Линдаля 1889 года можно заметить подножие ледника, где только лед, ледниковый гравий, вода и голые скалы в кажущемся холодном и враждебном ландшафте. Теперь, более 120 лет спустя, долина стала намного более плодородной. Появился березовый лес, береговые луга, заросли ивы и болота, а ледник отступил назад на склон горы.
Здание Рейхстага, Германия.
Мон-Сен-Мишель, Франция.
Эйфелева башня, Париж, Франция.
Город Хаммерфест, Норвегия.
Город Оснабрюк, Германия.
Улица Мартина (Marcin Street), Познань, Польша.
Исторический памятник Карлстор, Мюнхен, Германия, — 1946 и 2017 год.
Париж, Франция.
Церковь Фрауэнкирхе, Дрезден, Германия.
Центральный вокзал Оснабрюка, Германия.
Улица Nowomiejska, Лодзь, Польша.
Католическая церковь Сен-Жерве, Париж, Франция.
Самая древняя церковь Берлина — Николаикирхе, построена в XIII веке.
Здание султана Абдул-Самада, Куала-Лумпур, Малайзия.
Ратуша Отель-де-Виль, Париж, Франция.
Обед на вершине небоскреба. Фотография 1932 года — Нью-Йорк, США, а фотография 2011 года была сделана в Лондоне.
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Львов, Украина.
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