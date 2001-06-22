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Раздел: Фоторепортажи  
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Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото

Закат на столичной Оболони в ярких снимках. ФотоСнимки Сергея Ристенко.

В сети появились фото красивого заката в Киеве. Часть города окутали дождевые тучи, а часть осталась освещена солнечным светом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимки на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Сергей Ристенко. "Закат, я тебя на долго запомню", - подписал он кадры.

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Фотографии были сделаны на столичной Оболони.

Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
Закат на столичной Оболони в ярких снимках. Фото
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 Теги: закат, Оболонь

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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