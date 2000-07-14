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"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото

"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. ФотоМногие сравнивают Долину Смерти с настоящим адом на земле.

Долина Смерти находится в штате Калифорния. Эта межгорной впадина давно считается одним из самых жарких мест на планете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Помимо сурового климата, Долина Смерти также известна расположенной на ее территории впадиной Бэдуотер, глубина которой составляет 86 метров ниже уровня моря, что делает ее самой низкой точкой земной поверхности в Северной Америке. При этом всего в 136 км от впадины расположена самая высокая точка континентальных США — гора Уитни (4421 м над уровнем моря).

Самая высокая температура в Долине смерти (56,7°C) была зарегистрирована 10 июля 1913 года. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле. По этому поводу идут дискуссии, поскольку есть еще одно место на планете, в Ливии, где температура поднималась до 58 градусов по цельсию. Однако, замеры были сделаны не в соответствии с условиями официальной фиксации рекорда.Название этого национального парка как бы заранее предупреждает туристов о том, что их может ожидать в нелегком путешествии. Суровая и очень жаркая пустыня, дневные температуры которой иногда просто становятся смертельно опасными для всего живого.

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Многие сравнивают Долину Смерти с настоящим адом на земле. И правда, практически сразу же создается впечатление, что это аскетичное, безжизненное и пугающее место сошло со страниц Ветхого Завета.

"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
"Врата в ад": так выглядит самое жаркое место на планете. Фото
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Сегодня, 17:04 » Автор: Ирина Шевченко
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