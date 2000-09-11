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Раздел: Фоторепортажи  
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Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. ФотоТакое не каждый день увидишь.

Похоже, будто с каждым годом архитекторы все ближе подбираются к мечте Икара, и скоро мы сможем дотронуться до Солнца безо всяких крыльев и космических кораблей. Мировые столицы устраивают настоящие соревнования - кто построит самое высокое здание в мире, а полюбоваться ошеломляющими видами с обзорных площадок собираются сотни тысяч туристов. Вот, как выглядят мегаполисы для пролетающих далеко в небе птиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Эль-Кувейт, Кувейт

414 м

Архитектура башни поражает воображение ассиметричной формой, похожей на развевающиеся одежды. Это самое высокое здание Кувейта и почти самое высокое во всей Азии.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Останкинская телебашня
Москва, Россия

540,1 м

В Европе нет строения выше, чем московская телебашня. В муниципалитете столицы даже лежит особое удостоверение, подтверждающее членство Останкинской телебашни во Всемирной федерации высотных башен.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Башня Свободы
Нью-Йорк, США

541 м

Здание Всемирного торгового центра восстало из руин как феникс, обновленным и еще более высоким. Строительство завершилось в мае 2013 года. На последнем этапе строители установили на вершине небоскреба 124-метровый шпиль.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Си-Эн Тауэр
Торонто, Канада

553,3 м

До 2007 года эта башня оставалась самым высоким сооружением в мире. Си-Эн Тауэр (что расшифровывается как Canada’s National) является символом Торонто.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Телебашня Гуанчжоу
Гуанчжоу, КНР

600 м

В день полюбоваться окрестностями собирается до десяти тысяч туристов. На высоте в 488 метров расположен ресторан с панорамными окнами, но чтобы отобедать наблюдая за облаками и птицами, придется выстоять немалую очередь.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Абрадж аль-Бейт
Мекка, Саудовская Аравия

601 м

Любите жить на большой высоте? Тогда вам точно стоит заглянуть в апартаменты Абрадж аль-Бейт, самой высокой в мире гостиницы. Через дорогу от центрального входа расположена мечеть аль-Харам, во дворе которой находится священная Кааба.

Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Токио Скайтри
Токио, Япония

634 м

Дословно название 東京スカイツリ (сукай цури) переводится как Небесное дерево. Такое поэтическое наименования башня получила по итогам конкурса, участие в котором приняли все жители Японии.

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Виды, открывающиеся с крыш самых высоких зданий. Фото


Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ

828 м

Титул самого высокого в мире здания по-прежнему остается за колоссальным небоскребом Бурдж-Халифа, расположенным почти в центре Дубая.
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 Теги: здания, крыши

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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