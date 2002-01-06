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Раздел: Происшествия  
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Житель Запорожья взял в заложники собственную супругу

Житель Запорожья взял в заложники собственную супругуОн угрожал убить благоверную.

Информацию о насилии в семье получили запорожские патрульные 5 января.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.

В полицию позвонил житель Хортицкого района, пояснил инспекторам, что избил жену. Он добавил, что женщина находится у него в заложниках, и пообещал перерезать ей горло, если полиция зайдет в его квартиру.

На месте инспекторы через закрытую дверь услышали, как хозяин угрожает. Двери инспекторам открыл несовершеннолетний парень. В комнате стражи порядка увидели мужчину, который прятался за спиной жены, держа нож у ее горла и прикрывая ее рот.

Патрульные получили пистолеты и приказали отпустить женщину. Нападающий отпустил заложницу, после чего сразу приставил нож к своему горлу, угрожая покончить с собой. После беседы с патрульными он бросил нож на пол и вышел на улицу. Мужчину патрульные отвезли в специализированную больницу.

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Жена сообщила, что муж постоянно ее бьет и угрожает. С многочисленными телесными повреждениями женщину доставили в больницу.
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 Теги: Запорожье, ЧП

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Сегодня, 20:11 » Автор: Наталия Невская
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