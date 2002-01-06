Раздел: Происшествия
Житель Запорожья взял в заложники собственную супругу
Он угрожал убить благоверную.
Информацию о насилии в семье получили запорожские патрульные 5 января.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.
В полицию позвонил житель Хортицкого района, пояснил инспекторам, что избил жену. Он добавил, что женщина находится у него в заложниках, и пообещал перерезать ей горло, если полиция зайдет в его квартиру.
На месте инспекторы через закрытую дверь услышали, как хозяин угрожает. Двери инспекторам открыл несовершеннолетний парень. В комнате стражи порядка увидели мужчину, который прятался за спиной жены, держа нож у ее горла и прикрывая ее рот.
Патрульные получили пистолеты и приказали отпустить женщину. Нападающий отпустил заложницу, после чего сразу приставил нож к своему горлу, угрожая покончить с собой. После беседы с патрульными он бросил нож на пол и вышел на улицу. Мужчину патрульные отвезли в специализированную больницу.
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Жена сообщила, что муж постоянно ее бьет и угрожает. С многочисленными телесными повреждениями женщину доставили в больницу.
Информацию о насилии в семье получили запорожские патрульные 5 января.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.
В полицию позвонил житель Хортицкого района, пояснил инспекторам, что избил жену. Он добавил, что женщина находится у него в заложниках, и пообещал перерезать ей горло, если полиция зайдет в его квартиру.
На месте инспекторы через закрытую дверь услышали, как хозяин угрожает. Двери инспекторам открыл несовершеннолетний парень. В комнате стражи порядка увидели мужчину, который прятался за спиной жены, держа нож у ее горла и прикрывая ее рот.
Патрульные получили пистолеты и приказали отпустить женщину. Нападающий отпустил заложницу, после чего сразу приставил нож к своему горлу, угрожая покончить с собой. После беседы с патрульными он бросил нож на пол и вышел на улицу. Мужчину патрульные отвезли в специализированную больницу.
Читайте также: 31-летний житель Николаевщины убил собственного отца
Жена сообщила, что муж постоянно ее бьет и угрожает. С многочисленными телесными повреждениями женщину доставили в больницу.
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