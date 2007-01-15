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Раздел: Происшествия  
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Тройное ДТП под Львовом: есть пострадавшие

Тройное ДТП под Львовом: есть пострадавшиеАвария произошла на трассе Киев-Чоп.

Водитель внедорожника «Тойота Секвойя», 58-летний киевлянин, а не выбрав безопасную скорость движения и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 37-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия-ТВ.

После столкновения автомобиль «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ДАФ», которым управлял 33-летний житель Хмельницкой области.

Вследствие ДТП телесные повреждения получил водитель «ЗАЗа».

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: Львовщина, ДТП

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Сегодня, 21:57 » Автор: Наталия Невская
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