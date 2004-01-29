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Раздел: Происшествия  
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Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»

Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»Пострадали четыре человека.

Сегодня, 31 января, утром в Запорожье на улице Северное шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции.

Столкнулись «Славута» и «Лада Калина». На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.

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В «Славуте» пострадали женщина-водитель и двое пассажиров – мужчина 30 лет и девушка. В «Калине» пострадал 51-летний водитель. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют причины аварии.

Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»


Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»


Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»


Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»


Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»


Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»
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 Теги: Запорожье, ДТП

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Сегодня, 11:48 » Автор: Татьяна Шедько
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