Раздел: Происшествия
Ужасное ДТП в Запорожье: столкнулись «Славута» и «Лада Калина»
Пострадали четыре человека.
Сегодня, 31 января, утром в Запорожье на улице Северное шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции.
Столкнулись «Славута» и «Лада Калина». На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.
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В «Славуте» пострадали женщина-водитель и двое пассажиров – мужчина 30 лет и девушка. В «Калине» пострадал 51-летний водитель. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют причины аварии.
Сегодня, 31 января, утром в Запорожье на улице Северное шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции.
Столкнулись «Славута» и «Лада Калина». На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции.
Читайте также: На трассе Киев-Чоп эвакуатор насмерть сбил женщину
В «Славуте» пострадали женщина-водитель и двое пассажиров – мужчина 30 лет и девушка. В «Калине» пострадал 51-летний водитель. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют причины аварии.
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