Раздел: Происшествия
Под Киевом произошло тройное ДТП
Серьёзное ДТП произошло около 18:00 на Житомирской трассе (примерно 300 метров до поворота на Чайку).
По информации от очевидцев, грузовик Renault, двигаясь со стороны Житомира в сторону Киева, пытался развернуться, но не пропустил встречный транспорт. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Увы, без пострадавших не обошлось. Девушка-пассажир Lada во время аварии получила перелом руки.
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Движение серьезно затруднено. На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.
По информации от очевидцев, грузовик Renault, двигаясь со стороны Житомира в сторону Киева, пытался развернуться, но не пропустил встречный транспорт. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Увы, без пострадавших не обошлось. Девушка-пассажир Lada во время аварии получила перелом руки.
Читайте также: Тройное ДТП под Киевом: есть жертвы
Движение серьезно затруднено. На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.
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