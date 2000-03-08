В Киев на Коперника горело кафе

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Сегодня, 13 марта, в столице на улице Коперника в Шевченковском районе произошел пожар в одном из кафе. Об этом сообщили в киевской ГСЧС.«Как оказалось, в отдельно стоящем 1-этажном здании заведения общественного питания на кухне произошло возгорание. В результате пожара повреждены холодильник, фритюрница, закопчены стены и потолок кухни» - поделились спасатели.В этот раз обошлось без пострадавших. Сейчас полицейские выясняют причину возгорания.