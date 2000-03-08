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Раздел: Происшествия  
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В Киев на Коперника горело кафе

В Киев на Коперника горело кафеСейчас специалисты выясняют причину пожара.

Сегодня, 13 марта, в столице на улице Коперника в Шевченковском районе произошел пожар в одном из кафе. Об этом сообщили в киевской ГСЧС.

«Как оказалось, в отдельно стоящем 1-этажном здании заведения общественного питания на кухне произошло возгорание. В результате пожара повреждены холодильник, фритюрница, закопчены стены и потолок кухни» - поделились спасатели.

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В этот раз обошлось без пострадавших. Сейчас полицейские выясняют причину возгорания.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 10:59 » Автор: Татьяна Шедько
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