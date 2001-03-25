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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Mercedes врезался в отбойник: образовался затор

В Киеве Mercedes врезался в отбойник: образовался заторАвтомобиль врезался в отбойник на большой скорости.

Сегодня, 28 марта, в столице на Набережном шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«От Почтовой к пешему мосту Мерседес разбился об отбойник. Возможно, скорость была более 50 км/ч. И более 60. Без пострадавших», - сказано в сообщении.

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Из-за аварии образовалась большая пробка.
В Киеве Mercedes врезался в отбойник: образовался затор
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:12 » Автор: Татьяна Шедько
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