В Киеве Mercedes врезался в отбойник: образовался затор

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Сегодня, 28 марта, в столице на Набережном шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«От Почтовой к пешему мосту Мерседес разбился об отбойник. Возможно, скорость была более 50 км/ч. И более 60. Без пострадавших», - сказано в сообщении.Из-за аварии образовалась большая пробка.