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Раздел: Происшествия  
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В Киеве жестоко избили иностранца

В Киеве жестоко избили иностранцаОдин из задержанных находится в розыске.

Трое злоумышленников среди бела дня напали на 40-летнего гражданина Республики Молдова. Жестоко избили и, угрожая пистолетом и ножом, похитили имеющиеся деньги - около 4000 гривен и 15 000 рублей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.

Инцидент произошел вблизи АЗС, на автодороге между Броварским и Бориспольским районами.

Нападающий задержан по горячим следам в Киеве, благодаря координированной и слаженной работе оперативников Броварского и Бориспольского отделений полиции, в рамках проведения операции «Мигрант».

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Злоумышленниками оказались двое ранее судимых жителей столицы, 42 и 51 лет и 30-летняя жена одного из них. Они передвигались на автомобиле «Peugeot» иностранной регистрации. Один из задержанных, иностранец, находится в розыске столичной полицией за совершение грабежа
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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 22:49 » Автор: Едгар Букмирза
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