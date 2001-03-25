Раздел: Происшествия
В Киеве жестоко избили иностранца
Один из задержанных находится в розыске.
Трое злоумышленников среди бела дня напали на 40-летнего гражданина Республики Молдова. Жестоко избили и, угрожая пистолетом и ножом, похитили имеющиеся деньги - около 4000 гривен и 15 000 рублей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.
Инцидент произошел вблизи АЗС, на автодороге между Броварским и Бориспольским районами.
Нападающий задержан по горячим следам в Киеве, благодаря координированной и слаженной работе оперативников Броварского и Бориспольского отделений полиции, в рамках проведения операции «Мигрант».
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Злоумышленниками оказались двое ранее судимых жителей столицы, 42 и 51 лет и 30-летняя жена одного из них. Они передвигались на автомобиле «Peugeot» иностранной регистрации. Один из задержанных, иностранец, находится в розыске столичной полицией за совершение грабежа
Трое злоумышленников среди бела дня напали на 40-летнего гражданина Республики Молдова. Жестоко избили и, угрожая пистолетом и ножом, похитили имеющиеся деньги - около 4000 гривен и 15 000 рублей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1news.com.ua.
Инцидент произошел вблизи АЗС, на автодороге между Броварским и Бориспольским районами.
Нападающий задержан по горячим следам в Киеве, благодаря координированной и слаженной работе оперативников Броварского и Бориспольского отделений полиции, в рамках проведения операции «Мигрант».
Читайте также: В Киеве избили иностранца
Злоумышленниками оказались двое ранее судимых жителей столицы, 42 и 51 лет и 30-летняя жена одного из них. Они передвигались на автомобиле «Peugeot» иностранной регистрации. Один из задержанных, иностранец, находится в розыске столичной полицией за совершение грабежа
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