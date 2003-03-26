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Раздел: Происшествия  
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В Киеве остановились троллейбусы: названа причина

В Киеве остановились троллейбусы: названа причинаТроллейбусы изменят маршруты.

В Киеве из-за отсутствия напряжения в сети заблокировано движение 5 троллейбусных маршрутов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 19,22,23,27,30 по ул.Телиги - Мельникова по причине отсутствия напряжения в контактной сети”, - сказано в сообщении.

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По данным предприятия, троллейбусы маршрута 19 курсируют до ул.Рижской, троллейбусы №№ 22,27,30 курсируют до Дегтяревской, а троллейбус маршрута № 30 до ст. Зенит.
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 Теги: Киев, Троллейбус

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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