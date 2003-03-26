Раздел: Происшествия
В Киеве остановились троллейбусы: названа причина
Троллейбусы изменят маршруты.
В Киеве из-за отсутствия напряжения в сети заблокировано движение 5 троллейбусных маршрутов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 19,22,23,27,30 по ул.Телиги - Мельникова по причине отсутствия напряжения в контактной сети”, - сказано в сообщении.
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По данным предприятия, троллейбусы маршрута 19 курсируют до ул.Рижской, троллейбусы №№ 22,27,30 курсируют до Дегтяревской, а троллейбус маршрута № 30 до ст. Зенит.
В Киеве из-за отсутствия напряжения в сети заблокировано движение 5 троллейбусных маршрутов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 19,22,23,27,30 по ул.Телиги - Мельникова по причине отсутствия напряжения в контактной сети”, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве троллейбусы остановились из-за автохама
По данным предприятия, троллейбусы маршрута 19 курсируют до ул.Рижской, троллейбусы №№ 22,27,30 курсируют до Дегтяревской, а троллейбус маршрута № 30 до ст. Зенит.
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