В Киеве мужчина разбился насмерть, выбросившись из окна - СМИ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Сегодня, 2 апреля, в столице на улице Бальзака,55 произошло чрезвычайное проишествие. Об этом стало известно из сообщения в группе Троещина ВК в Facebook.Как сообщили местные жители, мужчина выбросился с 13 либо 14 этажа и разбился насмерть. На место уже прибыли спасатели и сотрудники полиции. Официальной и информации о происшествии пока не было.