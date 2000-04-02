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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина разбился насмерть, выбросившись из окна - СМИ

В Киеве мужчина разбился насмерть, выбросившись из окна - СМИТочной информации о происшествии пока нет.

Сегодня, 2 апреля, в столице на улице Бальзака,55 произошло чрезвычайное проишествие. Об этом стало известно из сообщения в группе Троещина ВК в Facebook.

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Как сообщили местные жители, мужчина выбросился с 13 либо 14 этажа и разбился насмерть. На место уже прибыли спасатели и сотрудники полиции. Официальной и информации о происшествии пока не было.
В Киеве мужчина разбился насмерть, выбросившись из окна - СМИ
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 16:58 » Автор: Татьяна Шедько
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