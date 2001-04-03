В Киеве сгорели пять автомобилей

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Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, около 04:00 в столице на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова. Об этом сообщает 112 Украина.На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, возгорание произошло в мусорном баке, затем огонь перебросился на машины. Повреждены пять авто.Очевидцы сообщают, что это был умышленный поджог. К счастью, в пожаре никто не пострадал.