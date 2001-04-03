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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сгорели пять автомобилей

В Киеве сгорели пять автомобилейПричина пожара в данный момент выясняется.

Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, около 04:00 в столице на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова. Об этом сообщает 112 Украина.

На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, возгорание произошло в мусорном баке, затем огонь перебросился на машины. Повреждены пять авто.

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Очевидцы сообщают, что это был умышленный поджог. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
В Киеве сгорели пять автомобилей

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 Теги: Киев, автомобиль

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Сегодня, 09:17 » Автор: Татьяна Шедько
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