Раздел: Происшествия
В Киеве сгорели пять автомобилей
Причина пожара в данный момент выясняется.
Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, около 04:00 в столице на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова. Об этом сообщает 112 Украина.
На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, возгорание произошло в мусорном баке, затем огонь перебросился на машины. Повреждены пять авто.
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Очевидцы сообщают, что это был умышленный поджог. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, около 04:00 в столице на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова. Об этом сообщает 112 Украина.
На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. По предварительным данным, возгорание произошло в мусорном баке, затем огонь перебросился на машины. Повреждены пять авто.
Читайте также: В Киеве за ночь сгорели еще два автомобиля
Очевидцы сообщают, что это был умышленный поджог. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
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