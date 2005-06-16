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Раздел: Происшествия  
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В Киеве памятник разукрасили в цвета ЛГБТ

В Киеве памятник разукрасили в цвета ЛГБТ Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую выходку.

Активисты провели акцию у стен Министерства внутренних дел Украины, в рамках которой одели памятник героям телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в символику ЛГБТ-сообщества.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"У главка МВД на Богомольца памятник м*нтам сделал каминг-аут. Вывесил флаг ЛГБТ, сменил пол и покрасил губы. М*нты разозлились, что каминг-аут увидели мирные прохожие. Заблокировали людей. "Беркут" всех упаковал", - написал активист под ником Жека Карась на своей странице в Facebook.

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"Два мужика в юбках, лифчиках, с накрашенными губами – символ современного МВД. Памятник на который заслужили м*сора", – прокомментировал фото другой участник акции Андрей Медведко.
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 Теги: ЛГБТ, Киев

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Сегодня, 23:11 » Автор: Едгар Букмирза
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