Раздел: Происшествия
В Киеве памятник разукрасили в цвета ЛГБТ
Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую выходку.
Активисты провели акцию у стен Министерства внутренних дел Украины, в рамках которой одели памятник героям телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в символику ЛГБТ-сообщества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"У главка МВД на Богомольца памятник м*нтам сделал каминг-аут. Вывесил флаг ЛГБТ, сменил пол и покрасил губы. М*нты разозлились, что каминг-аут увидели мирные прохожие. Заблокировали людей. "Беркут" всех упаковал", - написал активист под ником Жека Карась на своей странице в Facebook.
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"Два мужика в юбках, лифчиках, с накрашенными губами – символ современного МВД. Памятник на который заслужили м*сора", – прокомментировал фото другой участник акции Андрей Медведко.
Активисты провели акцию у стен Министерства внутренних дел Украины, в рамках которой одели памятник героям телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в символику ЛГБТ-сообщества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"У главка МВД на Богомольца памятник м*нтам сделал каминг-аут. Вывесил флаг ЛГБТ, сменил пол и покрасил губы. М*нты разозлились, что каминг-аут увидели мирные прохожие. Заблокировали людей. "Беркут" всех упаковал", - написал активист под ником Жека Карась на своей странице в Facebook.
Читайте также: И смех, и грех: в Киеве авто разукрасили непристойными знаками
"Два мужика в юбках, лифчиках, с накрашенными губами – символ современного МВД. Памятник на который заслужили м*сора", – прокомментировал фото другой участник акции Андрей Медведко.
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