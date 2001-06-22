Раздел: Происшествия
Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил ребенка, - СМИ
Ребенку оказывают медицинскую помощь.
Сегодня, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По данным собеседника, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности невольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.
Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.
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Справка: Юлий Мамчур - нардеп от БПП и украинский военный летчик. В марте 2014 года полковник вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами он отказался переходить на сторону оккупантов и в сопровождении российских автоматчиков покинул территорию Крыма.
Сегодня, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По данным собеседника, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности невольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.
Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.
Читайте также: В Киеве пьяный с ножом набросился на мужчину из-за замечания
Справка: Юлий Мамчур - нардеп от БПП и украинский военный летчик. В марте 2014 года полковник вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами он отказался переходить на сторону оккупантов и в сопровождении российских автоматчиков покинул территорию Крыма.
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