Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве студент ушел на экзамен и пропал

В Киеве студент ушел на экзамен и пропал

Похожие новости по теме

В Киеве ищут пропавшего студента В Киеве разыскивают студента КПИ имени Игоря Сикорского. Парень не выходит на связь четвертый день.