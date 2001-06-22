Раздел: Происшествия
В Киеве студент ушел на экзамен и пропал
Киевлян просят помочь с поисками.
В Киеве разыскивают студента, который ушел на экзамен. Парень не выходит на связь третий день, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Он ушел на экзамен, после чего связь с ним оборвалась.
По словам друзей парня, парень ушел без телефона на сдачу экзамена. Однако в учебное учреждение он не явился. При себе он имел небольшую сумму денег.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелась машина
Любую информацию о пропавшем студенте можно сообщить в Telegram друга: @Karimanchik
В Киеве разыскивают студента, который ушел на экзамен. Парень не выходит на связь третий день, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Он ушел на экзамен, после чего связь с ним оборвалась.
По словам друзей парня, парень ушел без телефона на сдачу экзамена. Однако в учебное учреждение он не явился. При себе он имел небольшую сумму денег.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелась машина
Любую информацию о пропавшем студенте можно сообщить в Telegram друга: @Karimanchik
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
592
0
Также советуем посмотреть
- Испытание узниками и кадровый сюрприз от президента
- «Бегущая» по пляжу морская звезда развеселила YouTube
- Один честный политик может очистить систему от сотен коррупционеров
- Силы ООС на Донбассе понесли потери
- Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
- Жительницу США оштрафовали за низкую скорость
- Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
Оставьте свой комментарий