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В Киеве студент ушел на экзамен и пропал

В Киеве студент ушел на экзамен и пропал Киевлян просят помочь с поисками.

В Киеве разыскивают студента, который ушел на экзамен. Парень не выходит на связь третий день, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Он ушел на экзамен, после чего связь с ним оборвалась.

По словам друзей парня, парень ушел без телефона на сдачу экзамена. Однако в учебное учреждение он не явился. При себе он имел небольшую сумму денег.

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Любую информацию о пропавшем студенте можно сообщить в Telegram друга: @Karimanchik

В Киеве студент ушел на экзамен и пропал
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 Теги: Киев, студент

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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