» » В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний парень
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний парень

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний пареньПарень ушел на рынок и пропал.

Вчерашним утром, 27 июня, в среду в столице не знают, где находится житель Киева Юрий Овчинников, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Девять часов назад мужчина объявлен в розыск.

В информации делятся следующими фактами. В девять часов утра Овчинников Юрий отправился за покупками на рынок «ИЛЛИС». Этот базар находится в Святошинском районе Киева по адресу улица Чернобыльская, 16. Домой Юрий не возвратился, и его родственники с тех пор не знают о его местонахождении.

Сообщаются подробные приметы пропавшего. Юрию Овчинникову 26 лет, это совсем молодой человек. На ногах у него были кеды синего цвета. Одет был в шорты джинсового типа. Кроме этого, на Юрии была футболка черного цвета с рисунком белого орла. поверх футболки была надета черная кофта с капюшоном оранжевого цвета. Приводится фотография пропавшего Юрия Овчинникова.

Читайте также: На Донбассе погибли три бойцов ВСУ

Родственники вчера целый день звонили Юрию по мобильному, но аппарат не работает.

В приведенном сообщении выражается настоятельная просьба о помощи в розыске молодого человека. если кому что известно о его судьбе, то просят звонить по телефону +38-093-622-64-81.

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний парень
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:51 » Автор: Анна Мартынова
     551
     0

Похожие новости по теме

ЧП под Киевом: 27-летний парень пропал без вести ЧП под Киевом: 27-летний парень пропал без вести

29 августа молодой мужчина ушел из дома и не вернулся.

В Киеве пропал молодой парень на автомобиле В Киеве пропал молодой парень на автомобиле

Парень ехал на CITROEN Jumper.

В Киеве пропал молодой парень В Киеве пропал молодой парень

18-летний парень пропал по дороге домой.

В Киеве пропал без вести 80-летний пенсионер В Киеве пропал без вести 80-летний пенсионер

Родственники просят помочь в розыске.

В Киеве пропал без вести 20-летний парень В Киеве пропал без вести 20-летний парень

В Киеве уже пятые сутки ищут студента КПИ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх