Раздел: Происшествия
В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 26-летний парень
Парень ушел на рынок и пропал.
Вчерашним утром, 27 июня, в среду в столице не знают, где находится житель Киева Юрий Овчинников, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Девять часов назад мужчина объявлен в розыск.
В информации делятся следующими фактами. В девять часов утра Овчинников Юрий отправился за покупками на рынок «ИЛЛИС». Этот базар находится в Святошинском районе Киева по адресу улица Чернобыльская, 16. Домой Юрий не возвратился, и его родственники с тех пор не знают о его местонахождении.
Сообщаются подробные приметы пропавшего. Юрию Овчинникову 26 лет, это совсем молодой человек. На ногах у него были кеды синего цвета. Одет был в шорты джинсового типа. Кроме этого, на Юрии была футболка черного цвета с рисунком белого орла. поверх футболки была надета черная кофта с капюшоном оранжевого цвета. Приводится фотография пропавшего Юрия Овчинникова.
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Родственники вчера целый день звонили Юрию по мобильному, но аппарат не работает.
В приведенном сообщении выражается настоятельная просьба о помощи в розыске молодого человека. если кому что известно о его судьбе, то просят звонить по телефону +38-093-622-64-81.
Вчерашним утром, 27 июня, в среду в столице не знают, где находится житель Киева Юрий Овчинников, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Девять часов назад мужчина объявлен в розыск.
В информации делятся следующими фактами. В девять часов утра Овчинников Юрий отправился за покупками на рынок «ИЛЛИС». Этот базар находится в Святошинском районе Киева по адресу улица Чернобыльская, 16. Домой Юрий не возвратился, и его родственники с тех пор не знают о его местонахождении.
Сообщаются подробные приметы пропавшего. Юрию Овчинникову 26 лет, это совсем молодой человек. На ногах у него были кеды синего цвета. Одет был в шорты джинсового типа. Кроме этого, на Юрии была футболка черного цвета с рисунком белого орла. поверх футболки была надета черная кофта с капюшоном оранжевого цвета. Приводится фотография пропавшего Юрия Овчинникова.
Читайте также: На Донбассе погибли три бойцов ВСУ
Родственники вчера целый день звонили Юрию по мобильному, но аппарат не работает.
В приведенном сообщении выражается настоятельная просьба о помощи в розыске молодого человека. если кому что известно о его судьбе, то просят звонить по телефону +38-093-622-64-81.
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