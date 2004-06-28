Раздел: Происшествия
На Донбассе подростки ограбили ларек из-за алкоголя
Семерых подростков задержали, а на их родителей составили протоколы
В ночь на 2 июля в Днепре семеро подростков ограбили киоск на Монастрыском острове: около двух часов ночи патрульным поступил вызов о взломе ларька. Копы обнаружили воришек неподалеку – четверо парней и три девушки распивали украденные спиртные напитки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Свидетели опознали подростков, об инциденте стражи порядка сообщили родителям, после чего задержанных доставили в Соборное отделение полиции.
"Поступил вызов, о том, что подростки ограбили ларек – вынесли из него несколько бутылок с ликером. На место вызвали следственно-оперативную группу. А на родителей составили протокол, после чего подростков отпустили. Двум девочкам по 16 лет, возраст третьей – неизвестен, двум парням по 17 лет, одному 14, еще одному – 13 лет", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.
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Полицейские составили протоколы по статьям "Невыполнение родительских обязанностей" и "Распитие алкогольных напитков в запрещенных местах" Кодекса об административных правонарушениях.
В ночь на 2 июля в Днепре семеро подростков ограбили киоск на Монастрыском острове: около двух часов ночи патрульным поступил вызов о взломе ларька. Копы обнаружили воришек неподалеку – четверо парней и три девушки распивали украденные спиртные напитки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Свидетели опознали подростков, об инциденте стражи порядка сообщили родителям, после чего задержанных доставили в Соборное отделение полиции.
"Поступил вызов, о том, что подростки ограбили ларек – вынесли из него несколько бутылок с ликером. На место вызвали следственно-оперативную группу. А на родителей составили протокол, после чего подростков отпустили. Двум девочкам по 16 лет, возраст третьей – неизвестен, двум парням по 17 лет, одному 14, еще одному – 13 лет", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.
Читайте также: В Киеве вооруженные подростки ограбили сверстника
Полицейские составили протоколы по статьям "Невыполнение родительских обязанностей" и "Распитие алкогольных напитков в запрещенных местах" Кодекса об административных правонарушениях.
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