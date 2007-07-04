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Под Ровно на военных учениях произошло ЧП: трое погибших

Под Ровно на военных учениях произошло ЧП: трое погибшихОбстоятельства трагедии пока не разглашают.

Утром в пятницу, 6 июля, в Костопольском районе Ровенской области во время учений разорвало миномет, вследствие чего три человека погибли, еще девять пострадали, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что инцидент произошел около 06:00 на полигоне неподалеку от села Любомирка, - во время проведения занятий по боевой подготовке разорвало миномет, в результате чего погибли или были ранены все, кто находился поблизости.

Стоит заметить, что информацию о причинах и обстоятельствах инцидента военные пока не разглашают.

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"В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - написали в пресс-службе оперативного командования "Запад".

Под Ровно на военных учениях произошло ЧП: трое погибших

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 Теги: Ровно, миномет

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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