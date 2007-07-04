Раздел: Происшествия
Под Ровно на военных учениях произошло ЧП: трое погибших
Обстоятельства трагедии пока не разглашают.
Утром в пятницу, 6 июля, в Костопольском районе Ровенской области во время учений разорвало миномет, вследствие чего три человека погибли, еще девять пострадали, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что инцидент произошел около 06:00 на полигоне неподалеку от села Любомирка, - во время проведения занятий по боевой подготовке разорвало миномет, в результате чего погибли или были ранены все, кто находился поблизости.
Стоит заметить, что информацию о причинах и обстоятельствах инцидента военные пока не разглашают.
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"В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - написали в пресс-службе оперативного командования "Запад".
Утром в пятницу, 6 июля, в Костопольском районе Ровенской области во время учений разорвало миномет, вследствие чего три человека погибли, еще девять пострадали, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что инцидент произошел около 06:00 на полигоне неподалеку от села Любомирка, - во время проведения занятий по боевой подготовке разорвало миномет, в результате чего погибли или были ранены все, кто находился поблизости.
Стоит заметить, что информацию о причинах и обстоятельствах инцидента военные пока не разглашают.
Читайте также: В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
"В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - написали в пресс-службе оперативного командования "Запад".
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