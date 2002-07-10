Раздел: Происшествия
В Киеве пропала молодая девушка
Девушка - уроженка Тернополя.
В Киеве без вести пропала 23-летняя уроженка Тернополя Виктория Евгениевна Горячко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Последний раз ее видели 13 июля в Святошинском районе.
Читайте также: Под Киевом погиб парашютист
Близкие просят всех, кому известно местонахождение девушки сообщить в полицию или по номеру 0974545778.
В Киеве без вести пропала 23-летняя уроженка Тернополя Виктория Евгениевна Горячко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Последний раз ее видели 13 июля в Святошинском районе.
Читайте также: Под Киевом погиб парашютист
Близкие просят всех, кому известно местонахождение девушки сообщить в полицию или по номеру 0974545778.
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