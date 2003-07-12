» » В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажаПодозревают попытку самоубийства.

В ночь на 17 июля в Киеве по адресу улица Кирилловская, 121/2, мужчина выпрыгнул с пятого этажа. Предварительно, это была попытка суицида, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Инцидент случился около 02:45.

По словам сотрудников полиции, 28-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. По неизвестным причинам он выпрыгнул из балкона пятого этажа. По предварительной информации, это была попытка самоубийства.

Читайте также: В Киеве «на горячем» поймали полицейского-наркодилера

К счастью, пострадавший остался жив, однако получил множественные травмы. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу. Подробности происшествия установит следствие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, самоубийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:43 » Автор: Анна Мартынова
     875
     0

Похожие новости по теме

Во Львове мужчина выпрыгнул из окна больницы и умер Во Львове мужчина выпрыгнул из окна больницы и умер

Мужчина выпрыгнул с пятого этажа.

В Киеве мужчина совершил убийство и выпрыгнул с 7 этажа В Киеве мужчина совершил убийство и выпрыгнул с 7 этажа

Мужчина находился под действием наркотиков.

В Киеве участник АТО выпрыгнул с 16 этажа В Киеве участник АТО выпрыгнул с 16 этажа

В Киеве около 19:10 на Троещине мужчина выбросился из окна многоэтажки. Погибшему было 33 года.

21-летний киевлянин выбросился из окна после ссоры с матерью 21-летний киевлянин выбросился из окна после ссоры с матерью

Парень выпрыгнул из окна на высоте пятого этажа.

ЧП в Запорожской области: мужчина упал с пятого этажа ЧП в Запорожской области: мужчина упал с пятого этажа

Мужчина был сильно пьян.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх