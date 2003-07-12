Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа
Подозревают попытку самоубийства.
В ночь на 17 июля в Киеве по адресу улица Кирилловская, 121/2, мужчина выпрыгнул с пятого этажа. Предварительно, это была попытка суицида, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 02:45.
По словам сотрудников полиции, 28-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. По неизвестным причинам он выпрыгнул из балкона пятого этажа. По предварительной информации, это была попытка самоубийства.
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К счастью, пострадавший остался жив, однако получил множественные травмы. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу. Подробности происшествия установит следствие.
В ночь на 17 июля в Киеве по адресу улица Кирилловская, 121/2, мужчина выпрыгнул с пятого этажа. Предварительно, это была попытка суицида, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 02:45.
По словам сотрудников полиции, 28-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. По неизвестным причинам он выпрыгнул из балкона пятого этажа. По предварительной информации, это была попытка самоубийства.
Читайте также: В Киеве «на горячем» поймали полицейского-наркодилера
К счастью, пострадавший остался жив, однако получил множественные травмы. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу. Подробности происшествия установит следствие.
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