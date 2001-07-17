Раздел: Происшествия
В Турции арестовали россиянина за убийство украинца
Гражданин РФ был арестован жандармерией.
Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранительными огранами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Как сообщается, гражданин РФ был арестован жандармерией и отправлен в суд Алании, где был позже освобожден.
Однако, 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура опротестовала это дело. Убийцу украинского туриста арестовал магистратский суд города Алания.
Читайте также: В Запорожье арестовали россиянина, воевавшего в Сирии
Согласно некоторой информации, за нападение на украинца, которое привело к трагедии, россиянину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранительными огранами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Как сообщается, гражданин РФ был арестован жандармерией и отправлен в суд Алании, где был позже освобожден.
Однако, 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура опротестовала это дело. Убийцу украинского туриста арестовал магистратский суд города Алания.
Читайте также: В Запорожье арестовали россиянина, воевавшего в Сирии
Согласно некоторой информации, за нападение на украинца, которое привело к трагедии, россиянину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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