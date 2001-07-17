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Раздел: Происшествия  
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В Турции арестовали россиянина за убийство украинца

В Турции арестовали россиянина за убийство украинцаГражданин РФ был арестован жандармерией.

Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранительными огранами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Как сообщается, гражданин РФ был арестован жандармерией и отправлен в суд Алании, где был позже освобожден.

Однако, 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура опротестовала это дело. Убийцу украинского туриста арестовал магистратский суд города Алания.

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Согласно некоторой информации, за нападение на украинца, которое привело к трагедии, россиянину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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 Теги: Турция, арест, убийство украинца

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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