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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пожилой мужчина умер в трамвае

В Киеве пожилой мужчина умер в трамвае В момент смерти с мужчиной ехала его жена.

В четверг, 19 июля, прямо в салоне киевского трамвая умер мужчина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Умершему было около 70 лет. По предварительной информации, у него случился инсульт.

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Движение трамваев №14 и 15 было временно остановлено, на месте работали патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа.
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 Теги: Киев, смерть, трамвай

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Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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