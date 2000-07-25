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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мошенник продал чужую квартиру

В Киеве мошенник продал чужую квартируВ ходе следствия удалось установить личность мошенника.

В Киеве мошенник по поддельным документам продал квартиру местной жительницы за 3,7 млн грн.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

В правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно отнял принадлежащую ей квартиру по проспекту Лобановского в Киеве и присвоил средства по ее продаже в размере 3 млн 700 тыс. грн.

Отмечается, что в ходе следствия удалось установить личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельных документов (ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 и ч.1, 4 ст. 358 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

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С целью недопущения дальнейших незаконных действий решению суда на квартиру потерпевшей наложен арест. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
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 Теги: Киев, мошенник, квартира

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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