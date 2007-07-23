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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщинуЖенщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot.

В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

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От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 20:28 » Автор: Татьяна Ларина
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