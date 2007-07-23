Раздел: Происшествия
В Киеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot.
В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.
Читайте также: В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.
В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.
Читайте также: В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.
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