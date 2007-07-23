Раздел: Происшествия
В Киеве активисты “Национального корпуса” подрались с полицией
Спустя пару часов задержанных отпустили.
В Киеве активисты “Национального корпуса” и “Национальных дружин” подрались с полицией. Стычка произошла на Осокорках, куда представители НК-НД пришли с акцией протеста против застройки зеленой зоны.
Об этом "Национальный корпус" написал в Facebook, сопроводив написанное видеокадрами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
“28 июля Национальный Корпус и Национальные Дружины совместно с местной общиной вышли на мирную акцию протеста против нелегальной застройки экопарка "Осокорки". Напомним, что застройщик, несмотря на многочисленные обращения со стороны местных жителей и нарушение норм законодательства, пытается построить жилой комплекс на территории экопарка, в который входят озера Небреж, Тягле и Мартишев. На место проведения мирной акции застройщикам была вызвана полиция, которая задержала нескольких активистов. В процессе задержания были использованы спецсредства, газовые баллончики, несмотря на то, что рядом находились женщины и дети. Также газом был залит и народный депутат Украины Олег Петренко, который пытался освободить задержанных”, - говорится в сообщении.
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Пресс-офицер Дарницкого отделения полиции утверждает, что полицейские не били активистов.
В Киеве активисты “Национального корпуса” и “Национальных дружин” подрались с полицией. Стычка произошла на Осокорках, куда представители НК-НД пришли с акцией протеста против застройки зеленой зоны.
Об этом "Национальный корпус" написал в Facebook, сопроводив написанное видеокадрами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
“28 июля Национальный Корпус и Национальные Дружины совместно с местной общиной вышли на мирную акцию протеста против нелегальной застройки экопарка "Осокорки". Напомним, что застройщик, несмотря на многочисленные обращения со стороны местных жителей и нарушение норм законодательства, пытается построить жилой комплекс на территории экопарка, в который входят озера Небреж, Тягле и Мартишев. На место проведения мирной акции застройщикам была вызвана полиция, которая задержала нескольких активистов. В процессе задержания были использованы спецсредства, газовые баллончики, несмотря на то, что рядом находились женщины и дети. Также газом был залит и народный депутат Украины Олег Петренко, который пытался освободить задержанных”, - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве у Печерского райсуда активисты подрались с полицией. Видео
Пресс-офицер Дарницкого отделения полиции утверждает, что полицейские не били активистов.
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