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Раздел: Происшествия  
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В Киеве полицейский напал на журналиста

В Киеве полицейский напал на журналистаПолицейский напал намеренно.

В Киеве разгорелся громкий скандал из-за нападения полицейского на фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Когда снимаешь, очень трудно успеть среагировать на храбреца, брызгающего тебе в глаза газом.

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После чего реально слепнешь, что для фотографа совсем плохо", - написал журналист и опубликовал фотографии полицейского во время применения им газового баллончика.
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 Теги: Киев, журналист, нападение

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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